Marín: Cs "no cierra ninguna puerta" tras las andaluzas pero no entrará al gobierno "a cualquier precio"

Actualizado 16/07/2018 10:11:09 CET

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, recién reelegido para ser el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha afirmado este lunes que el partido naranja "no cierra ninguna puerta" en lo que a posibles pactos se refiere tras las próximas elecciones andaluzas, si bien ha advertido de que no entrará a formar gobierno con el PSOE-A o con el PP-A "a cualquier precio".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Marín ha dicho que en Cs "no estamos para cambiar la confianza de los andaluces por sillones" y que entrar a cogobernar con estos partidos "no es condición ni una cuestión que nos quite el sueño", toda vez que su objetivo es que haya un proyecto político ganador "para reformar muchas cosas que continúan pendientes en Andalucía".

Así, Marín ha hecho hincapié en que Cs sale a ganar las elecciones "para dar una alternancia de gobierno y después los proyectos políticos y las aritméticas dirán lo demás", en función de lo que voten los andaluces, pues Cs "apuesta por el diálogo, el consenso y la estabilidad en las instituciones", de ahí que Cs "no cierra ninguna puerta" tras las andaluzas.

No obstante, el líder andaluz de la fuerza naranja ha asegurado que entrar a formar gobierno tras las autonómicas, que se celebrarán en marzo si no hay adelanto, es una cuestión que ahora "no está encima de la mesa" pues "hasta que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decida que hay que enfrentarse a las elecciones, tenemos que seguir trabajando".

De hecho, ha asegurado que están dispuestos a sentarse a negociar las cuentas andaluzas del 2019 y lo harán "defendiendo una reforma fiscal que consideramos posible y otras cuestiones como la ejecución presupuestaria de inversiones en infraestructura" pues Cs "no pone piedras en el carro de la economía andaluza porque perjudicaríamos a los que esperan encontrar un empleo o que se garanticen los servicios públicos". "Cs está para ser útil no para pensar en la aritmética", ha remachado.

Entretanto, Juan Marín ha defendido que si se mira por el interés de Andalucía "lo normal sería agotar la legislatura", aunque cree que Susana Díaz convocará las elecciones andaluzas "cuando le interese", en función de los sondeos.

PRIMARIAS

Y en este marco ha valorado las primarias que ha celebrado Cs en Andalucía para designar tanto a su candidato a la Junta como a los cabezas de lista por las demás provincias andaluzas que cuentan con más de 400 afiliados.

Marín ha agradecido el respaldo obtenido en este proceso --ha logrado el 67 por ciento de apoyos frente al segundo candidato más votado, que ha obtenido un 23 por ciento-- y, en virtud de esos datos, ha señalado que "el trabajo bien realizado en equipo y el deber cumplido ha contado con el respaldo de una importantísima mayoría de afiliados, lo que quiere decir que han entendido cómo se han desarollado estos años de trabajo en el grupo parlamentario y en Andalucía".

Así las cosas, ha felicitado a los vencedores de este proceso y ha destacado las facilidades que da Cs para que cualquier afiliado, con al menos nueve meses de antigüedad, pueda presentar su candidatura, pues la concurrencia de más candidatos "es una prueba de salud de este proceso interno". Y también ha comentado que Cs no ha celebrado unas primarias exprés sino que las hace de forma telemática porque "es un proyecto político del siglo XXI donde las nuevas tecnologías ayudan mucho" y "ojalá se hicieran así las nacionales, las autonómicas o las municipales".

Las primarias de Cs, que se han celebrado por vía telemática entre las 20,00 horas del sábado y las 20,00 horas de este domingo, se han cerrado con un total de 1.852 votos, lo que representa un 55 por ciento de participación, un dato, para Juan Marín, "muy importante" y "de los más altos que hemos tenido en Cs". "Hace tres años y medio éramos muy poquitos y hoy somos más de 30.000 inscritos, con 5.700 afiliados, y aún nos queda seguir creciendo, prepararnos para los retos de futuro e ir haciendo equipo", ha zanjado.