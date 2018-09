Cs elevará a Ejecutiva Nacional "incumplimientos" del PSOE-A para decidir sobre el pacto

Actualizado 04/09/2018 18:06:48 CET

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado este martes que va a elevar a la Ejecutiva Nacional de su partido un informe sobre el grado de ejecución del pacto de investidura que firmó con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas del 2015 para "tomar una decisión" tras los "incumplimientos" de los socialistas y su "falta de voluntad" para dar cumplimiento a las medidas de regeneración democrática que contempla, como la supresión de aforamientos o la reforma de la ley electoral andaluza.

Así lo ha avanzado Marín en rueda de prensa en el Parlamento, donde ha explicado que ha tomado esta decisión después de que este mismo martes se haya celebrado una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento del pacto donde el PSOE-A le ha trasladado que "no es no y que no están dispuestos a cumplir con esos acuerdos", lo que ha provocado que Cs se levante de la reunión.

Ante esta postura del PSOE-A, el líder andaluz de Cs ha decidido elaborar un informe y una propuesta para presentarla al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que se reúne este viernes en Málaga para, a partir de ahí, "valorar cualquier decisión" respecto al pacto, toda vez que, a preguntas de los periodistas, ha aclarado que en ningún momento se han planteado presentar una moción de censura contra la presidenta.

"Hasta ahora hemos mantenido un acuerdo en el que hemos respetado al 100% todos los puntos que hemos firmado, y si estos incumplimientos del PSOE-A nos liberan de nuestras obligaciones de cumplir con nuestra parte, que entiendo que debe ser así, a partir de ese momento nos desvincularíamos de cualquier asunto que tenga que ver con lo firmado", ha afirmado Juan Marín.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))