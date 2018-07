Marín espera que el acuerdo sobre migración sea "el principio de una solución" pero cree que hay que avanzar "mucho más"

Publicado 29/06/2018 13:20:09 CET

EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha dicho este viernes que espera que el acuerdo sobre migración que han alcanzado los líderes de la UE "sirva y sea el principio de una solución", si bien ha considerado que "habrá que avanzar mucho más porque parece que todavía hay bastante división entre los países miembros".

En declaraciones a los periodistas en el marco de una visita a la empresa Paviso Alimentación del Viso del Alcor (Sevilla), Marín ha explicado que aunque "no ha habido grandes acuerdos", confía en que los centros de inmigrantes se pongan en marcha, que haya compromiso de los países de la UE "y no la confrontación y la división interna que existe".

Así, y tras criticar el comportamiento que ha tenido el Gobierno italiano ante este drama, el líder andaluz de Cs ha reclamado también que se actúe donde realmente está el problema, en los países de origen, "porque hay grandes mafias que se benefician del tráfico de personas".

Entretanto, ha insistido en que el problema de las fronteras es de la UE y no de un país en concreto, de ahí que defienda que hay que tener una actuación conjunta en el seno de la UE "para dar soluciones a una situación dramática" pues, como ha recalcado, "no solo se trata de acoger a los inmigrantes que llegan, no se pueden olvidar todos los que pierden la vida por llegar aquí en esas condiciones".

"Tenemos que buscar soluciones definitiva en los países de origen y ahí la UE y gobierno de España, desde hace mucho tiempo, parece que han estado mirando a otro lado, no se han dado cuenta de que los 'Aquarius' llegan diariamente y vamos tarde y mal a resolver estos asuntos", ha agregado.

Con todo, ha advertido de que se pierden vidas diariamente "ante la pasividad de una UE que tenía que haber actuado de forma más acelerada, con una visión más global y no centrar que este problema lo tienen los españoles o los italianos como ha venido sucediendo".

PIDE DESVINCULARLO DEL ACUERDO PESQUERO

Entretanto, y poniendo el foco en buscar soluciones en los países de origen, Juan Marín ha reclamado que no se vincule esta realidad a la negociación del acuerdo pesquero con Marruecos: "Tenemos que siempre ocurra lo mismo, que frutos de esa negociaciones se dé solución a otros problemas, temas que tiene que ir completamente por separado".

"No se puede ligar un acuerdo en materia pesquera con lo que sucede con la inmigración", ha agregado para apuntar que esto último debe circunscribirse a las relaciones bilaterales entre países como Marruecos y España.

Con todo, Juan Marín ha urgido así a "no entrar en esa trampa de negociar la vida de las personas con un acuerdo económico en materia pesca".