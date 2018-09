Marín niega que la condición de los aforamientos sea una "ocurrencia" para forzar las elecciones o la "inestabilidad"

Publicado 01/09/2018 16:58:23 CET

Dice que la fecha de las próximas elecciones andaluzas dependerá "de las decisiones de Pedro Sánchez" sobre los PGE

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha negado este sábado que su decisión de condicionar la negociación del presupuesto de la Junta para 2019 a que el PSOE-A cumpla los aspectos del acuerdo de investidura de 2015 relativos a la supresión de aforamientos, la reforma del Reglamento del Parlamento o la reforma de la ley electoral andaluza, sea una "ocurrencia para presionar" al Gobierno andaluz a la búsqueda de una convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas. Cs, según ha dicho, lleva "tres años trabajando en estas cuestiones" y aboga por "agotar la legislatura".

Juan Marín ha celebrado este sábado una rueda de prensa en Sevilla junto a la portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, tras preparar con ella y su equipo la reunión prevista para la "próxima semana" de la comisión de seguimiento constituida entre Ciudadanos y el PSOE andaluz respecto al acuerdo firmado tras las elecciones autonómicas de 2015 entre ambas fuerzas, para la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía.

En ese sentido, y después de condicionar la negociación de los próximos presupuestos autonómicos al cumplimiento de los aspectos de regeneración democrática del citado pacto de investidura, aludiendo en concreto a la supresión de aforamientos, la reforma del Reglamento del Parlamento o la reforma de la ley electoral andaluza, Marín ha negado que tal demanda sea una "ocurrencia para presionar a Susana Díaz para que convoque elecciones" anticipadas.

Y es que según ha defendido, Cs lleva "tres años trabajando en estas cuestiones" y desde 2015 ha promovido "más de 40 iniciativas de regeneración democrática" para la eliminación de los aforamientos, la limitación de los mandatos de los cargos públicos o la reforma de la ley electoral andaluza, que "el PSOE y el PP han ninguneado y rechazado" en el Parlamento andaluz.

EL PSOE Y EL PP QUIEREN "BLINDAR PRIVILEGIOS"

"No son ninguna ocurrencia para provocar un clima de inestabilidad política. El PSOE y el PP se han puesto de acuerdo para blindar privilegios, evitar que los políticos andaluces se enfrenten a los tribunales ordinarios de Justicia como el resto de mortales en Andalucía e impedir la renovación del consejo de administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual o la Cámara de Cuentas, para seguir manteniendo sus chiringuitos y que Ciudadanos y Podemos no tengan representación" en tales entidades, ha aseverado.

"Susana Díaz y Juanma Moreno no quieren que la clase política andaluza, o al menos los políticos del PSOE y el PP de Andalucía, pierdan sus privilegios y se enfrenten a los tribunales ordinarios de Justicia", ha enfatizado, rechazando "el cuento de que no se pueden llevar a cabo" las citadas medidas, pues para suprimir los aforamientos bastaría con "firmar" tal extremo, aprobarlo en el próximo pleno del Parlamento andaluz, "dar trámite" al Congreso de los Diputados para que el mismo "lo devuelva" a la Cámara andaluza y, finalmente, someter la medida "a referéndum" coincidiendo con las siguientes elecciones andaluzas. "Se tardan 20 segundos", ha dicho respecto al inicio del procedimiento.

Así, ha asegurado que Cs está "de acuerdo en agotar la legislatura" en Andalucía siempre "que Susana Díaz no decida adelantarlas por las ocurrencias de Pedro Sánchez a nivel nacional". Y es que a su juicio, la fecha de las próximas elecciones andaluzas dependerá "de las decisiones de Pedro Sánchez a la hora de sacar o no adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado". "Susana Díaz no puede culpar de inestabilidad al partido que precisamente ha dado estabilidad a Andalucía durante tres años y medio", ha defendido.