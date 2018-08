Marín no teme división interna tras las primarias, destaca que Cs es un solo proyecto y que Andalucía "tiene autonomía"

Publicado 26/07/2018 12:06:33 CET

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha afirmado que no teme que haya división interna en su partido tras las primarias que se han celebrado en Andalucía, donde ha vencido para volver a ser candidato a la Junta en las próximas autonómicas con un respaldo del 67 por ciento de los militantes, frente al 23 por ciento que consiguió la segunda candidata más votada, Elena Bago. Así, ha restado importancia a esa posibilidad destacado que Cs "es un solo proyecto", a la par que ha garantizado que el partido en Andalucía "tiene autonomía" para tomar sus propias decisiones.

En una entrevista con Europa Press, Marín ha explicado que si bien fueron 14 las personas que optaron a ser el candidato de Cs a la Junta en dichas primarias, "eso no significa que tengamos proyectos distintos, porque en Cs solo hay un proyecto en toda España". "En Cs no ha división", ha apostillado.

"Hubo 14 candidatos pero eso no significa que haya 14 proyectos sino que hay 14 personas dispuestas a liderar un proyecto", ha señalado Juan Marín, que ha explicado que la diferencia entre su candidatura y la de Bago es que "ella puede tener una forma de tomar decisiones y yo otra" pero que una vez que esta decisión se somete a los afiliados, "a partir de ahí no hay división ni nada parecido".

Marín ve legítimo que cualquier afiliado de los 5.700 que hay en Andalucía aspire a liderar este proyecto político, de hecho cree que es "síntoma de salud democrática", cuando también ha mostrado su satisfacción por haber logrado el respaldo de dos tercios de los votantes, de ahí que no tema "en absoluto" que vaya a producirse división interna alguna dentro de Cs Andalucía.

"Habrá gente que no piense como yo, eso es natural en cualquier organización porque sino sería una secta y Cs no lo es", ha remachado antes de asegurar que en el partido de Albert Rivera "todos vamos en el mismo sentido, no remamos en otra dirección ninguno".

LISTAS A LAS ANDALUZAS

En las primarias Cs eligió al candidato a la Junta y a los cabezas de lista por las ocho provincias andaluzas, lo que deja en el aire la confección del resto de las candidaturas. En esta circunstancia, y preguntado por la posible integración de Bago ante los resultados que ha cosechado en este proceso interno, Marín ha explicado que contar con ella no es una decisión que dependa de él, sino que serán las agrupaciones de las provincias las que eleven una propuesta a la Ejecutiva nacional, "que dará el visto bueno definitivo a esas listas".

En este sentido, ha adelantado que "hay muchos nombres que ya están en esas listas", vinculados al partido y también independientes, si bien aún no hay cerrada una fecha para conocer las candidaturas definitivas. Sí ha asegurado el líder andaluz que su elaboración "no es a dedo, sino consensuadas a nivel autonómico, nacional y provincial".

En este sentido, ha dicho que le gustaría que repitieran los siete diputados con los que ha compartido trabajo en el Parlamento en esta legislatura, lamentando la marcha de José Antonio Funes y Marta Escrivá, que ya han decidido que no volverán a aspirar al cargo. Sí repiten en las listas Marta Bosquet y Sergio Romero, como números uno de Almería y Cádiz, respectivamente; y Marín confía en volver a compartir escaño también con Julio Díaz, Isabel Albás y Carlos Hernández White, que no serán cabezas de lista pero ocuparán puestos de salida por sus provincias.

En cuanto a las expectativas electorales, Marín ha dicho que no le preocupa la cantidad de escaños que pueda recabar Cs tanto como que sean útiles porque sino "no servirá de nada que sean más o menos". "La cuestión es si podremos sumar para poder seguir garantizando la estabilidad en Andalucía, y ahí es donde tenemos que hacer todo el esfuerzo para que el grupo sea importante: para poder gobernar y porque si tenemos que estar en la oposición, hemos comprobado en estos años lo que supone todo el trabajo parlamentario y en las agrupaciones teniendo solo ocho diputados".

AUTONOMÍA DE CS

De otro lado, y al hilo de las críticas que apuntan a Cs como una sucursal del partido en Andalucía, Juan Marín ha achacado dichos comentarios a la "envidia" que otros partidos profesan hacia la fuerza naranja porque Cs "es un solo proyecto para España y dice lo mismo en cualquier punto del país".

Ha garantizado que Cs Andalucía tiene autonomía para tomar sus propias decisiones en el Parlamento, si bien consulta los asuntos de índole estatal "porque este es un solo proyecto y nos tenemos que poner de acuerdo". Cree que lo contrario ocurre en el PSOE-A, situación que ha ejemplificado con la financiación autonómica: "Susana Díaz ha cometido un error porque ahora tiene a 16 compañeros del resto de comunidades autónomas enfadados por el modelo que plantea aquí el PSOE-A".

"Esto en Cs no ocurre, por eso el mayor valor, además de la sensatez, es que somos coherentes con lo que decimos", ha remachado Marín antes de garantizar que en su partido dicen las cosas que piensan "sin temor al resultado electoral".

Ante el hecho de que él, a pesar de ser el líder del partido en Andalucía, se enterara de la convocatoria de las primarias por una nota de prensa, ha dicho que es el procedimiento normal pues ante este proceso orgánico "es un candidato más" y "si se hiciera de otra forma habría privilegios". "Me enteré cuando se convocaron las primarias por mi jefe de prensa pero es que no tengo que saberlo antes porque soy un afiliado de Cs más que puede tener o no la opción de presentarse a unas primarias", ha añadido para apuntar que esta forma de proceder es la "justa" con todos los candidatos que concurrían.