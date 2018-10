Marín: "Susana Díaz adelanta hoy las elecciones pero la legislatura terminó el día en el que incumplió su palabra"

Publicado 08/10/2018 20:38:34 CET

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha achacado la decisión anunciada este lunes por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de adelantar los comicios autonómicos al próximo 2 de diciembre --cuando deberían convocarse en marzo de agotar el mandato-- a que "huye del calendario judicial", a la par que ha avisado de que aunque anuncie el anticipo hoy, "sabe perfectamente que la legislatura terminó el día en el que incumplió su palabra".

Así se ha pronunciado Marín, en rueda de prensa en la Cámara autonómica, una vez que la jefa del Ejecutivo andaluz ha firmado el decreto de disolución del Parlamento andaluz y, así, adelanta las elecciones autonómicas al domingo 2 de diciembre, tras celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

"Susana Díaz adelanta hoy las elecciones aunque sabe perfectamente que la legislatura no ha terminado hoy, sino que acabó el día en el que incumplió su palabra y dijo que no iba a regenerar nada, que no eliminaría los aforamientos, que no defendería que el voto de todos los andaluces valiera lo mismo, o que no pondría en marcha la oficina antifraude para levantar las alfombras de San Telmo y que pudiera entrar aire fresco", ha sentenciado el dirigente del partido naranja.

Marín alude así a la parte del acuerdo de investidura que mantenían el PSOE-A y Cs desde las elecciones del 2015 relativa a las medidas de regeneración de la vida pública. El incumplimiento por parte de los socialistas de esta parte del pacto llevó a Cs hace un mes a dar por roto el mismo.

Y es que, como ha recalcado el dirigente andaluz, "Cs es proyecto político con el compromiso claro de regenerar la vida pública, que quiere devolver la credibilidad a las instituciones y la confianza a los andaluces, y eso el PP-A y el PSOE-A no lo han hecho ni lo harán en Andalucía".

Además, ha insistido en que Susana Díaz adelante las elecciones "porque el inverno judicial que le espera es muy duro y se le iba a hacer inmensamente largo", si bien le ha advertido: "Ni disolviendo el Parlamento se va a librar de tener que dar la cara ante los andaluces por la Faffe, los ERE, la formación y por los asuntos que han enturbiado la imagen de Andalucía".

Sobre el argumento esgrimido por Susana Díaz para justificar el adelanto electoral porque veía "imposible" conseguir respaldo para aprobar el Presupuesto andaluz para el 2019, Marín ha replicado que "ni el PSOE-A ni el Gobierno andaluz han convocado a los grupos" para abordar las cuentas; mientras que sobre la alusión de la presidenta a la falta de estabilidad en la comunidad, el dirigente de Cs ha avisado de que "lo que crea inestabilidad son los ERE, la Faffe, la corrupción o no querer regenerar nada ni cumplir la palabra de lo que uno firmó".

UNA NUEVA ETAPA

Con todo, Marín ha sostenido que Cs irá a las urnas "con más fuerza que nunca" en unas elecciones que augura "históricas", y cuando ha señalado que "a cada nueva mentira de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, los andaluces tenemos mil razones más para llenar las urnas de ilusión, y esperamos que eso se traduzca en un voto naranja para regenerar la vida pública".

"En estas elecciones podremos abrir una nueva etapa en Andalucía mucho más allá del fracaso del bipartidismo, donde no tengamos que elegir entre los mismos de siempre y entre los que tienen sus vitrinas llenas de derrotas", ha agregado antes de remachar que "por primera vez, con Cs, hay una oportunidad en Andalucía para cambiar realmente las cosas".

Así, Marín ha asegurado que el 2 de diciembre "nadie le va a negar a los andaluces el derecho que tienen a la esperanza de que las cosas cambien en Andalucía, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas cambien", para añadir que Cs va a dar "la batalla política" y lograr así "el cambio que necesita Andalucía".

"Andalucía es mucho más de lo que Susana Díaz y el PSOE-A han pretendido hacernos creer a los andaluces", ha sentenciado el presidente andaluz del partido naranja, que ha señalado que su partido afronta la campaña electoral "con la ilusión de que los andaluces tengan la oportunidad de cambiar su futuro".