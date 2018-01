Minuto de silencio por el asesinato de Alberto y Ascen en Sevilla hace 20 años

Actualizado 30/01/2018 15:52:40 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Políticos, representantes de entidades sociales, empresariales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, junto a un amplio número de ciudadanos, se han dado cita este martes a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla para rendir homenaje con un minuto de silencio al concejal popular Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García, cuando se cumplen 20 años su asesinato por parte de ETA, un marco en el que se ha advertido que "Sevilla no confunde a sus héroes".

El acto ha contado con una amplia representación de los cinco grupos políticos de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, el socialista Juan Espadas; así como con el delegado del Gobierno, Antonio Sanz; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y su homóloga en Sevilla, Virginia Pérez, junto a diputados y parlamentarios de la formación; el secretario de organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, o el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, entre otros.

En este contexto, la presidenta de la Fundación Alberto-Jiménez Becerril, Teresa Jiménez-Becerril, ha dejado claro que "Sevilla no olvida" y recuerda que ese 30 de enero de hace 20 años "a los sevillanos y los españoles les dieron también una puñalada en el alma". "La verdadera derrota de ETA no va a llegar hasta que no se esclarezcan los 400 asesinatos que siguen sin resolverse para que se llegue a una justicia verdadera", advierte.

"La única paz que admiten las víctimas es la que nace de la justicia, la otra tiene los pies de barro y el cierre en falso de heridas. Es muy importante que, mientras ellos tiran cohetes y hacen pasillos a los etarras cuando salen de la cárcel, aquí no confundimos los héroes. Estamos recordando a quien de verdad merece ser recordado", sentencia.

La también hermana del concejal asesinado subraya que las "armas" que aquí se usan son "el recuerdo y la presencia", mostrando su orgullo por la pareja fallecida. "Tenemos que conseguir que de verdad ETA sea repudiada", concluye.

De su lado, Arenas ha indicado que vuelve a vivir este 30 de enero, 20 años después, "con la misma tristeza ante el asesinato brutal de dos personas porque creían en España y defendían los intereses ciudadanos".

"Espero que no faltemos a esta cita ningún año porque venir aquí a honrar su memoria nos da dignidad y, si no lo hiciéramos, no podríamos mirarnos al espejo. Este tributo supone una deuda con Alberto y Ascen, en memoria de la libertad", recalca.

En la misma línea, Moreno indica que se trata de un día "especialmente triste", agregando que "son 20 años, pero no olvidamos". Afirma que la "memoria colectiva" de Sevilla, Andalucía y España sigue estando con las víctimas del terrorismo que fueron "vilmente asesinadas por ETA". "Algunos se afanan en que se olvide, pero nosotros nos vamos a afanar en lo contrario, en mantener vivo su recuerdo y su legado, en defender el orden constitucional y a una nación como España", incide.

Considera que el marco de convivencia del estado de derecho tiene "instrumentos poderosos para combatir el terrorismo y para quienes intenten romper el proyecto común y compartido de España". "No renunciaremos a la memoria de Alberto y Ascen, a la dignidad de las víctimas y a la justicia para quienes generan ese sufrimiento paguen", asegura.

Igualmente, el secretario de Organización de Podemos en Andalucía, Nacho Molina, ha mostrado su "solidaridad y cariño" a la familia de Alberto y Ascensión, "una familia que quedó rota ante un suceso terrible que ha dejado una huella indeleble en esta ciudad". Además, ha mostrado el "compromiso" de su formación con las víctimas de la violencia "desde el principio y hasta el final".

UNIDAD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha puesto en valor la memoria de Alberto y Ascen, "dos banderas que ondean en lo alto del Ayuntamiento por la democracia, por la unidad de España, por los principios y valores que sustentan nuestra sociedad y que pretendieron arrebatar una noche negra con dos tiros".

"Hoy es día para llorar a Alberto y Ascen, defensores de la libertad, y para convertir esas lágrimas en fortaleza, en principios claros, evidentes y rotundos de defensa de la igualdad y de los principios democráticos", añade, abogando porque ambos "héroes" sean un ejemplo a los servidores públicos.

Asimismo, el portavoz de Cs, Javier Millán, ha considerado que "queda mucho por hacer, pero lo primero es no olvidar". Apuesta por reforzar la unidad contra el terrorismo y el fanatismo y demostrar que "con el estado de derecho no se juega". "La intolerancia es un enemigo que está ahí y que continuamente nos puede atacar", agrega.

Pide estar "unidos y muy mentalizados con que tenemos un estado de derecho que hay que defender con la palabra, la justicia y la ley como arma". "Se tiene que fortalecer continuamente porque es una lucha sin cuartel porque los enemigos están ahí, aunque cambien de camiseta y de excusa. Hay que defender la unidad de España, el estado de derecho y la legalidad", concluye.

La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha mostrado, igualmente, su solidaridad con los familiares de Alberto y Ascen y ha condenado y mostrado su repulsa ante "cualquier tipo de acción terrorista". "Recordamos a ese miembro de la corporación para que esto nunca se vuelva a repetir", añade.

Por último, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, se ha posicionado, "una vez más, contra todo tipo de violencia y de terrorismo". "Somos una fuerza pacifista que defiende la paz y la tolerancia entre todos. Condenamos el terrorismo y a quienes a día de hoy siguen haciendo política con las víctimas y con el terrorismo", agrega.

Ha mostrado su apoyo a la familia y a la ciudad, que "demostró que se podía levantar de forma unánime contra la barbarie del terrorismo". "Aquellas manifestaciones demostraron la calidad de una ciudad como Sevilla. No nos van a imponer sus ideas quienes pretenden hacerlo a través de la violencia y el terror, no lo van a conseguir con una ciudad como la nuestra", sentencia.