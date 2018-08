Monachil (Granada) clausura su VI Festival Internacional de Swing con "récord" de 4.000 visitantes

Publicado 22/07/2018 15:56:39 CET

MONACHIL (GRANADA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Swing de Monachil (Granada), "uno de los más importantes del mundo de este estilo de baile" que se ha celebrado este fin de semana en este municipio granadino y se clausura este domingo, ha batido un "nuevo récord de espectadores", con "más de 4.000" en los tres días que ha durado.

Además, el festival ha supuesto una inyección económica para el municipio de más de 250.000 euros, con todas las plazas hoteleras agotadas durante el fin de semana y los bares y restaurantes del municipio "a rebosar", según destaca el Ayuntamiento de la localidad en una nota.

"Teniendo en cuenta que el presupuesto de esta edición del Festival ha sido de 25.000 euros, esto supone que, por cada euro que hemos invertido en él nuestro municipio ha recibido diez", ha resaltado el alcalde de Monachil, José Morales, quien se ha mostrado "muy satisfecho" por "el éxito sin precedentes" del VI Festival Internacional de Swing.

Más de 4.000 personas llegadas no solo desde Granada, sino también desde otras provincias españolas e incluso de fuera de España, han participado desde el viernes en este evento cultural organizado por el Ayuntamiento de Monachil y la Diputación de Granada, que durante tres días "ha llenado las calles y plazas del municipio de la mejor música swing del mundo en directo".

El concierto más multitudinario tuvo lugar en la noche de este sábado, cuando los artistas italianos The Blind Rats, los británicos Sugar Ray's Lucky Strikes y The Stargazers, y los españoles The Jump Club lograron congregar a más de 3.000 personas a ritmo de jazz y swing en el Parque de los Aragones, en el que ha sido el concierto "más internacional hasta la fecha celebrado en este festival", con tres grupos extranjeros.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Monachil, Ana García Marín, ha querido agradecer "a todos los trabajadores del ayuntamiento implicados en la organización, a la dirección artística y a la delegación de Cultura de la Diputación de Granada el excelente trabajo que han llevado a cabo, que nos ha permitido vivir la edición del festival más multitudinaria e internacional celebrada hasta la fecha".

También ha agradecido su labor a todas las empresas patrocinadoras, "sin cuya ayuda fundamental no hubiéramos podido celebrar un evento de esta envergadura".

TALLERES GRATUITOS DE SWING

Durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, los amantes del swing han podido aprender este baile en tres talleres también gratuitos a los que han asistido más de 500 personas.

El concejal de Turismo monachileño, Francisco Álvarez, ha destacado "la enorme implicación de todos los vecinos de Monachil" en el evento, y afirma que el VI Festival Internacional de Swing "tendrá sin duda una repercusión económica aún mayor en el municipio, porque ha servido como escaparate para nuestro pueblo a todos los visitantes, que volverán en otras épocas del año".