Moreno (PP-A) cree que la reunión entre Casado y Aznar "tiene mucho de positivo": Hay que "verlo con naturalidad"

Publicado 24/07/2018 14:52:56 CET

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, considera que el encuentro al que se han emplazado este martes el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno y exlíder de la formación José María Aznar "tiene mucho de positivo". "Ayer se reunió con el expresidente el Gobierno Mariano Rajoy y hoy con Aznar, hay que verlo con naturalidad", ha añadido.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Moreno ha sido preguntado por si el PP bajo la dirección de Rajoy no ha tenido muy en cuenta a Aznar en los últimos años y, el líder 'popular' andaluz ha asegurado que ni el PP "ni mucho menos" Rajoy "arrinconaron en ningún momento a Aznar". De hecho, ha apuntado que cuando una persona deja una responsabilidad es él quien "decide su nivel de implicación".

"Ha habido muchos actos conjuntos donde Aznar ha decidido estar y en otros en los que ha decidido no estar, eso hay que verlo con naturalidad dentro de las decisiones personales de cada uno", ha remachado.

Por otro lado, preguntado por si tiene diferencias con el recién elegido presidente nacional del PP, Pablo Casado, Moreno ha apuntado que "diferencias hay pocas" y que si se posicionó de parte del bando de Soraya Sáenz de Santamaría, la otra candidata a presidir el PP, fue para participar de la "pluralidad" de la que gozó el cónclave del PP.

Ahora, tras la elección por parte de los compromisarios que decidieron que Casado fuera el presidente nacional del PP, lo que corresponde es "trabajar con él" y "estar todos detrás de su proyecto" que es, según Moreno, "revitalizante e ilusionante". "Creo que va a aportar muchos incentivos desde el punto de vista electoral a las organizaciones territoriales del PP", ha dicho.

Además, el líder del PP andaluz ha augurado que, además de "por la edad y por el cambio generacional" que supone en el partido la elección de Casado, el nuevo presidente tiene "talento, capacidad y respaldo" para crear un proyecto "de futuro y de continuidad". De hecho, ha restado importancia a la polémica en torno al máster de Casado, un hecho que, según Moreno, "va a quedar en nada" porque ya se han dado "numerosas explicaciones al respecto".

Sobre las declaraciones de la exalcaldesa 'popular' de Fuengirola y simpatizante de Pablo Casado, Esperanza Oña, en las que, en una entrevista en El Confidencial, aseguraba que algo habrá hecho mal el PP para no haber podido optar a gobernar Andalucía, Moreno ha dicho que "evidentemente" el PP "no habrá acertado del todo" cuando no ha conseguido gobernar, pero eso es algo que ha sido "responsabilidad de todos", incluida Oña que ha "ostentado importantes responsabilidades institucionales".

ADELANTO ELECTORAL

De otro lado, Moreno ha insistido en que está "convencido" de que se producirán elecciones autonómicas en Andalucía en otoño. "Lo doy por hecho, es como si cualquier persona se pregunta si una casa tiene un incendio cuando ve salir humo y al tocar las paredes están calientes", ha ejemplificado, al tiempo que ha añadido que ese adelanto se producirá porque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "teme" a los procesos judiciales que envuelven al PSOE. "Ella buscará lo mejor para ella", ha asegurado.

Cuando estas elecciones se produzcan, y si la aritmética parlamentaria lo permite, Moreno ha apuntado a Ciudadanos como su principal candidato a pactar por ser el partido más "cercano" en cuestiones programáticas e idelógicas. Por eso, aunque Moreno ha dejado claro que saldrá a "ganar las elecciones", ha dicho que si se puede sumar con Ciudadanos para llegar al gobierno, lo hará.

"No nos perdonarían nunca los andaluces, especialmente los que no son de izquierdas, que por primera vez hubiera posibilidad de una alternancia clara y no la materializáramos con un nuevo gobierno del PP", ha explicado Moreno.