Moreno critica que Cs y Podemos "echaran un cable" en la comisión de la Faffe al PSOE-A, que será "juez y parte"

Actualizado 22/09/2018 14:30:09 CET

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado este sábado que los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) y Podemos "echaran un cable" al PSOE en la comisión de investigación relativa a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación a la actualidad, cuyo funcionamiento arrancó este viernes y que será presidida por la diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy, lo que para el líder de los populares es "una vergüenza" porque el PSOE-A será "juez y parte".

En la primera reunión de la comisión, que duró menos de diez minutos, Bustinduy resultó elegida presidenta con el único apoyo de su grupo parlamentario, toda vez que la oposición no se puso de acuerdo para apoyar a otro candidato. De hecho, la socialista compitió por el cargo con el candidato que presentó el PP-A, Jaime Raynaud, y la de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga.

En las votaciones, la propuesta del PP-A no recabó ningún apoyo, mientras que IULV-CA respaldó a la candidata del partido morado y Ciudadanos (Cs) se abstuvo ante todas las propuestas. De este modo, y dado que el voto en este órgano es ponderado, el PSOE-A se alzó con la Presidencia de la comisión de investigación.

Después de esto, este sábado Moreno, durante su intervención en la junta de directiva de Distritos del PP de Sevilla, ha criticado que ayer "Ciudadanos y Podemos le echaran un cable al PSOE para que presidiera la comisión de la Faffe". "¿En qué cabeza cabe que una comisión sobre la gestión del PSOE la presida una socialista, dónde estáis --en referencia a Cs y Podemos--, qué tipo de oposición es esa?", se ha preguntado el líder de los populares andaluces.

En este sentido, no sabe como la formación naranja "no se sonroja" al decir que ellos echaron a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuando "el PP lleva 40 años peleando contra el socialismo soberbio y dando la cara, para que a veces nos la partan, porque creemos en ello y es nuestra obligación como oposición, fiscalizar al gobierno". "¿Qué pasaría si no denunciáramos las corruptelas?", ha planteado.

Sin embargo, Cs "en vez de votar al PP se abstiene para facilitar la Presidencia de la comisión del PSOE y Podemos vota a su candidato para que salga el PSOE. Es una vergüenza que el PSOE sea juez y parte", ha afirmado Moreno, quien ha lamentado que "no quieren que se investigue nada".

En este contexto ha recordado que "gracias a las investigaciones policiales y judiciales y gracias al PP se ha descubierto el enésimo caso de corrupción en Andalucía, en este caso, en la Faffe, donde hubo 2.800 contratos irregulares, exalcaldes socialistas era contratados con la difícil tarea de leer periódicos y donde se pegaban, como le gusta al socialismo andaluz, comilonas y bebían botellas de whisky con el dinero de todos".

Pero, según Moreno, "lo más vergonzoso, reprobable y inmoral, y que tiene a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, callada con un silencio atronador, es la actuación del responsable de la Faffe, usando tarjetas de crédito en un prostíbulo para gastarse 15.000 euros, con dinero de todos nosotros".

"Es una sinvergonzonería, una falta de respeto a los andaluces y algo que debería conmover a una mujer que es la presidenta de la Junta", ha resaltado Moreno, quien ha subrayado que el PP-A es el "único dique de contención" de todas las corruptelas y el que pidió la comisión de investigación.