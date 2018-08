Moreno (PP-A) dice, sobre el plan de empleo para Andalucía, que estar "en estado embrionario significa que no hay nada"

Publicado 28/08/2018 14:47:14 CET

LINARES (JAÉN), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha considerado este martes que cuando el Gobierno dice que el plan de empleo para Andalucía se encuentra en estado embrionario "significa que no hay nada".

Así lo ha indicado este martes en Linares (Jaén) después de que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmase que se trabaja en ese compromiso del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, pero está en "fase embrionaria".

Para el dirigente 'popular', eso supone que "no hay nada", que no existe plan de empleo, que probablemente terminará la legislatura a nivel nacional y, por supuesto, autonómico y no habrá un plan de empleo para Andalucía".

"Vamos viendo que, lejos de los titulares, no hay nada más. Ninguna inversión ni compromiso", ha criticado Moreno, quien ha añadido que al ser preguntada por uno para Jaén en particular, la ministra "dijo que no había plan específico para la provincia".