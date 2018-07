Nieto se compromete a "no gobernar" si el PP no es la lista más votada

Publicado 27/04/2015 16:29:16 CET

Pide que "quede claro qué va a pasar inmediatamente después del cierre de urnas", que no ocurra como en 2007 con pacto IU-PSOE

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección como alcalde de Córdoba por el PP, José Antonio Nieto, se ha comprometido este lunes a "no gobernar" en la capital si el PP no es la lista más votada, así como, añade, "a negarme a que eso ocurra si otros tienen la intención de votarme, si no soy la lista más votada".

En declaraciones a los periodistas, con motivo de su participación en los encuentros 'Estación Electoral', organizado por la Asociación de la Prensa, Nieto ha manifestado que en caso de que el PP sea la lista más votada "se presentará el programa de gobierno" y hará lo que hace ahora, como es "tratar de buscar acuerdos y entendimientos con todos", ha recalcado.

Al respecto, señala que "lo más importante es hacer una campaña muy cercana, muy al lado de los ciudadanos, en la que además no se renuncia a nada", de hecho, le gustaría que "fuese posible que los ciudadanos cuando vayan a votar sepan más de lo que habitualmente saben de lo que va a pasar después de las elecciones".

En este sentido, añade que le gustaría ser "capaces de salvar de la confrontación política ciertas cosas y fuésemos inteligentes y generosos todos los candidatos para hacerlo, en aquello que entendamos que la sociedad cordobesa más requiere y necesita".

Asimismo, le gustaría que "quedara claro también antes de las elecciones qué va a pasar inmediatamente después de que se cierren las urnas, que no ocurra como en el año 2007, cuando había dos partidos que dijeron que no iban a pactar y esa misma noche cambiaron de postura", algo en lo que, a su juicio, "no hicieron un buen servicio a la democracia haciendo justo lo contrario de lo que habían prometido antes de las elecciones", en alusión al pacto IU-PSOE.

Igualmente, considera que "debe ser bueno debatir, tener encuentros con los medios de comunicación y los candidatos tenemos la responsabilidad de decir a los ciudadanos antes de que voten cuál va a ser la actitud que vamos a tener después de la cita electoral".

Además, ha apuntado que "las razones por las que se decide un voto en las elecciones municipales son muy diversas y todas legítimas", pero no le gustaría que "la decisión se produjera no sobre la información, sino sobre la desinformación" o sobre "el rencor, el rechazo o la afinidad histórica".

Por tanto, defiende "la obligación todos los candidatos de comparecer ante la sociedad y exponer la gestión realizada en los últimos años", así como "conocer a futuro cuál va a ser el programa de gobierno y la manera en la que llevarlo a cabo y cuáles son los resultados y objetivos últimos".

RESULTADOS "VISIBLES Y POSITIVOS"

Entretanto, el candidato del PP ha resaltado la experiencia de estos cuatro años "difíciles, pero también apasionantes al frente de la gestión municipal, con la tranquilidad de tener un equipo rodado, que ha sabido estar a la altura de los retos que la ciudad tenía".

Ante ello, señala que cree "cada día más en las posibilidades de Córdoba y en la capacidad de superación de la sociedad ante la adversidad", al tiempo que se siente "capaz de dar un paso más, en este caso de culminación del cambio político que se ofreció hace cuatro años a Córdoba y que recibió el apoyo mayoritario de la sociedad", tiempo tras el cual cree que "los resultados son visibles y positivos".

De este modo, opina que "una gran mayoría de ciudadanos, probablemente más de los que nos votaron y nos van a votar el día 24, comparten que Córdoba está mejor que hace cuatro años y que las propuestas que llevamos a cabo han sido útiles para la ciudad".

Cabe destacar que José Antonio Nieto ha sido el encargado de inaugurar 'Estación Electoral', los encuentros organizados por la Asociación de la Prensa de Córdoba para conocer, analizar y debatir los proyectos que llevan en su campaña los candidatos a la Alcaldía de la capital.

El programa de intervenciones continuará el miércoles 29 con la presencia de Pedro García (IU); el jueves 29 estará Isabel Ambrosio (PSOE); el viernes 1 de mayo le tocará el turno a Rafael Blázquez (Ganemos); el sábado 2 interviene José Luis Vilches (Ciudadanos), y el lunes 4, el resto de candidatos.

Ya en la tarde del lunes 4 de mayo, a las 20,00 horas, en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, será el debate --el único que se celebrará en precampaña y campaña-- entre los candidatos Nieto, García, Ambrosio, Blázquez y Vilches que debatirán sobre sus programas y también responderán las preguntas del presidente de la Asociación de la Prensa, Manuel Fernández.