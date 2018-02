El Parlamento rechaza una iniciativa del PP-A en apoyo a la prisión permanente revisable con abstención de Cs

Actualizado 02/02/2018 17:23:31 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este viernes con los votos en contra de PSOE-A, Podemos e IULV-CA y la abstención de Cs una proposición no de ley (PNL) del PP-A en la que se reclamaba que la Cámara manifestase su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica que modificó en 2015 el Código Penal.

Los 'populares' también demandaban en su iniciativa que el Parlamento se dirigiera a los diferentes grupos con representación en el Congreso de los Diputados para que reconsideren su postura sobre la derogación de esta figura.

En defensa de la iniciativa, que ha sigo seguida desde la tribuna de invitados por el abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha defendido que es necesario que aquellos que han planteado la supresión de esta medida, equiparable a las fórmulas más comunes aplicadas en otros países europeos, reconsideren su postura y no persistan en el "error de debilitar al Estado de derecho" en su deber de proteger a los ciudadanos.

Asimismo, ha recordado que en 2010 se debatió una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz, a instancias del PP-A, en la que se emplazaba al Gobierno central, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, a que considerara abrir el debate en torno a esta figura a semejanza de lo establecido en países de nuestro entorno.

"Sin seguridad no hay libertad, uno de los valores superiores que consagra la Constitución Española porque es el fundamento de la dignidad de la persona, el bien más preciado del individuo y el motor del progreso y el bienestar de la sociedad", ha agregado la popular

Junto a ello, Crespo ha destacado que tras la admisión a trámite el pasado 10 de noviembre de una Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Código Penal que pretende derogar la prisión permanente revisable, y que contó con el único voto en contra del PP, son "multitud" los ciudadanos que han manifestado su apoyo a esta figura como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de los españoles.

PSOE-A VE "UN BRINDIS AL SOL"

Para posicionar al PSOE-A, la diputada María de los Ángeles Férriz ha afirmado que esta iniciativa del PP-A es "un brindis al sol y una puesta en escena", toda vez que ha preguntado "qué sentido tiene pedir al Parlamento andaluz que se dirija a los grupos en el Congreso sobre una cuestión que ya ha sido debatida allí". "¿Cuál es el sentido de traer esta iniciativa condenada de antemano al fracaso?", ha agregado.

Así, la socialista ha considerado que los populares, con esta PNL, "hacen el peor ejercicio de populismo posible" y ha garantizado que el PSOE "no va a competir por la utilización del dolor de la víctimas, le dejamos ese campo al PP", al tiempo que ha lamentado el planteamiento defendido por Cs, un partido que "nos decepciona".

Por Podemos Andalucía, la parlamentaria Begoña Gutiérrez ha asumido que este debate es "complejo" porque "se confunden sentimientos y emociones con la razón", si bien ha criticado el "cinismo" que, a su juicio, "trasluce de esta iniciativa", al intentar usar la prisión permanente revisable "como un elemento partidista barato" cuando además, según ha agregado, "es impropio de un estado de derecho". Además, ha acusado al PP de querer cumplir la Constitución "sólo cuando les conviene".

CS CRITICA LA "DEMAGOGIA" DEL PP-A

En nombre de Ciudadanos, su diputada Marta Bosquet ha destacado que su formación en el Congreso no ha apoyado la derogación de la prisión permanente revisable "porque lo que quiere es reformarla". Ha criticado la "demagogia" del PP presentando esta iniciativa en todas las instituciones "para contrarrestar su pérdida de votos con un acto totalmente populista que les hace parecerse a otras formaciones". "El PP-A solo pretenden enfrentar porque el debate está en el Congreso", ha añadido.

Los 'populares' han rechazado incluir una enmienda 'in voce' presentada por Cs, en la que se pedía que el Parlamento se dirigiera a la Mesa del Congreso para trasladar a los grupos de esta Cámara la necesidad de reformar la Ley del Código Penal, en diferentes aspectos relativos a la pena de prisión permanente revisable.

Finalmente, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha dicho que su grupo no comparte esta iniciativa tanto por una cuestión de forma como de fondo. De forma porque no se pretende instar al Gobierno sino modificar la posición de los grupos en el Congreso en mitad de un procedimiento. Y de fondo, porque no están a favor de la prisión permanente revisable y no les parece bien que el PP-A utilice un debate "tan sensible", con un criterio "puramente electoral en base al dolor de unas familias".