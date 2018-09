El Parlamento pide medidas en apoyo de las familias numerosas pero rechaza beneficios fiscales pedidos por PP-A

Publicado 13/09/2018 17:46:28 CET

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves por unanimidad pedir a la Junta ciertas medidas que persiguen dar apoyo y respaldo a las familias numerosas de la comunidad autónoma, enmarcadas en una proposición no de ley (PNL) que ha defendido el PP-A, si bien ha rechazado beneficios fiscales que también planteaba la iniciativa de los 'populares'.

En concreto, el Pleno ha acordado por unanimidad pedir a la Junta que ponga en práctica cuantas medidas sean necesarias para agilizar la expedición y renovación del título de familia numerosa, de forma que su tramitación no sea superior a un mes.

También ha acordado pedir al Gobierno andaluz que agilice la tramitación y pago de las ayudas previstas para familias numerosas y partos múltiples, para que el cobro de las mismas no exceda de los tres meses, y que se promueva la creación de un canal de información, difusión y asesoramiento para las familias numerosas de Andalucía.

En cambio, ha rechazado --con los votos de PSOE-A, Podemos e IULV-CA-- pedir que se disponga lo necesario para que en el baremo de escolarización en centros públicos y concertados, a las familias numerosas y por el mero hecho de serlos, se les otorgue una puntuación adicional de 16 puntos, "con lo que poder garantizar la escolarización de hermanos en el mismo centro".

También ha rechazado pedir que se modifique el decreto-ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, "a fin de que las familias andaluzas puedan contar con mayores bonificaciones, en especial las familias numerosas y monoparentales", y solicitar que se apruebe en seis meses una normativa para desarrollar la Ley de Protección a las Familias Numerosas.

Igualmente, el Pleno ha rechazado pedir que la Junta impulse la aprobación de una nueva deducción aplicable a la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para familias numerosas de categoría general, y solicitar utilizar las competencias autonómicas sobre el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para impulsar la aprobación de beneficios fiscales que reduzcan la carga tributaria de las familias numerosas en el acceso a la vivienda.

EL ESFUERZO DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Patricia Navarro ha advertido de que la caída de la natalidad y el aumento paulatino de hogares unipersonales en Andalucía coinciden en el tiempo con un aumento del número de familias numerosas en la región, de modo que se pone en valor "el esfuerzo y contribución de este colectivo a la hora de amortiguar la caída de la natalidad".

Según ha subrayado, los poderes públicos "tienen la obligación de velar por una mejor calidad de vida de quienes, como en este caso, contribuyen a que la caída de la natalidad aún no sea del todo alarmante.

Ha alertado de que la "dejación" hacia este colectivo de las familias numerosas en Andalucía es tal que "a la hora de establecerse los criterios de baremación para la escolarización en centros públicos o concertados, a las familias numerosas sólo se le otorga dos puntos por dicha consideración, dándose casos en los que hay hermanos que debido a esa escasa protección son escolarizados en centros educativos distantes unos de otros, dificultando la conciliación laboral y familiar de sus progenitores que, debido al número de hijos tienen que desplazarse en el mismo horario a puntos distintos de una ciudad, con el agravante además de que muchas familias numerosas lo son por tener hijos discapacitados, lo que conlleva una especial atención en función a la demanda que este colectivo, de especial protección, también demanda".

Además, también ha incidido en que las familias numerosas andaluzas "vienen sufriendo demoras injustificadas en sus reconocimientos o renovaciones de los títulos que acreditan su condición como tal, llegando incluso, como ocurre en Málaga, a superar los 120 días desde su solicitud, lo que paraliza durante ese tiempo el acceso a bonificaciones tanto en transporte, educación, bono social de suministros o deducciones de IBI".

Esta situación añadida a las anteriores, ha concluido la diputada del PP-A, "hacen que el colectivo de familias numerosas venga sufriendo un tratamiento injusto y discriminatorio", de ahí que haya reclamado una serie de medidas para apoyarlas.

PSOE-A VE "TACTICISMO ELECTORAL" EN LA INICIATIVA

En el turno de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Brígida Pachón ha reivindicado las medidas relacionadas con los derechos de atención a las familias desarrolladas por su partido, y ha pedido "rigor" al PP-A para presentar iniciativas parlamentarias. En esa línea, ha considerado que esta PNL "no deja de ser un tacticismo electoral" pensando en esa "fecha" que los 'populares' "tienen tantas ganas de que llegue", ha dicho en alusión a las elecciones autonómicas.

La representante socialista ha acusado a los 'populares' de contar "medias verdades" y de haber recortado en atención a políticas de infancia, y, respecto a posibles beneficios fiscales, ha asegurado que el PSOE-A siempre estará "a favor de quienes más los necesitan", y con el objetivo de "garantizar y blindar nuestro Estado del bienestar", algo que "se hace a través de los impuestos", según ha abundado.

En representación de Podemos, la diputada Esperanza Gómez ha reconocido la realidad específica que protagonizan las familias numerosas "dentro de las diversas realidades familiares que a día de hoy existen", así como que las comunidades autónomas tienen competencias para "favorecer y ayudar" a dichas familias. Sin embargo, ha opinado que la iniciativa del PP-A "tiene trampa", y ha rechazado las medidas de tipo fiscal que plantea el Grupo Popular, ya que el modelo fiscal de Podemos es "opuesto" al del PP, y hay deducciones o bonificaciones fiscales que plantea el grupo proponente "sin tener en cuenta el patrimonio y la situación de renta en la que se encuentra cada familia", según ha criticado.

La parlamentaria de Cs Marta Bosquet ha saludado la iniciativa, pero ha apuntado que a los 'populares' "parece que se les agotan un poco las ideas" y en esta legislatura "van a remolque", porque Cs ya defendió "en diciembre de 2016 una moción de apoyo a las familias", y, cuando la presentó, el diputado 'naranja' Sergio Romero puso de manifiesto que "en doce años de Parlamento de Andalucía no se había hablado" en la Cámara "del tema de las familias andaluzas", pese a que "proteger a las familias y ayudarlas, sean como sean, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos", pero por encima de eso es "un mandato constitucional y estatutario" y, por tanto, "un deber inexcusable" para los gobiernos.

Finalmente, la portavoz adjunta de IULV-CA Elena Cortés ha explicado que su grupo no solo no comparte, en general, esta iniciativa, sino que la considera "una falacia ideológica". Además, ha replicado al PP-A que "lo que ha quebrado el Estado del bienestar no es que las mujeres decidamos si somos madres o no, y cuántos hijos tenemos", sino cuestiones como "las políticas de austeridad" que los 'populares' "han aplicado a sangre y fuego a las clases populares", el haber "echado" a "cientos de miles de jóvenes que se han tenido que marchar del país" tras haber convertido el PP el mercado laboral en "un infierno", o las reformas fiscales que "benefician a los ricos".