El Parlamento rechaza pedir que se publiquen datos de la amnistía fiscal e investigar el patrimonio de Juan Carlos I

Actualizado 27/09/2018 17:58:32 CET

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves una proposición no de ley (PNL) de Podemos Andalucía que pedía que se publiquen los datos vinculados a la amnistía fiscal de 2012 y también que se investigue el patrimonio del rey emérito, Juan Carlos I.

Con los votos en contra del PP-A, la abstención del PSOE-A y el respaldo de Cs e IULV-CA, el Parlamento ha rechazado instar al Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al Gobierno de España a llevar a cabo las iniciativas necesarias para dar a conocer la identidad de quienes se acogieran a la referida amnistía fiscal.

Asimismo, con la misma relación de votos, se ha rechazado pedir que se planteen las modificaciones que sean necesarias en la normativa tributaria estatal para poder realizar la publicación de la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal en esta legislatura, indicando las cantidades de los beneficios patrimoniales logrados.

El único punto de la iniciativa que ha sido aprobado, por unanimidad, ha sido uno relativo a que se lleven a cabo todas las medidas que estén al alcance para prohibir cualquier amnistía fiscal futura.

Por último, con el rechazo del PSOE-A, del PP-A y de Cs y el único apoyo de IU, no ha salido adelante reclamar que se investigue, a través de los servicios de inspección de Hacienda, los ingresos y el patrimonio del rey emérito, Juan Carlos de Borbón.

En defensa de la iniciativa, la portavoz adjunta del partido morado, Carmen Lizárraga, ha criticado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en el 2012 porque "se trataba de un indulto fiscal en toda regla que ofrecía la posibilidad de blanquear ingresos ocultos sin sanciones, intereses ni recargos".

Así, ha defendido que "es un deber democrático dar a conocer la identidad de quienes lesionan la convivencia en el Estado español al incumplir su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica de forma insolidaria". "Estas personas y entidades dañaron gravemente el interés general, gozando de impunidad por una decisión arbitraria del gobierno del PP", ha agregado.

Del mismo modo, y tras las declaraciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein desvelando "supuestos comportamientos ilegales cometidos por el antiguo Jefe de Estado español", Lizárraga ha defendido que "más allá de las posibles responsabilidades legales de Juan Carlos I, se deben determinar las responsabilidades políticas y éticas que se pueden derivar de lo que podría ser una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constitución ofrece a su Jefe de Estado".

PSOE-A: "PODEMOS PRETENDE HACER RUIDO"

Para posicionar el PSOE-A, la diputada Ángeles Férriz ha afirmado que la iniciativa de Podemos "no va a ninguna parte" y es "un canto a la inutilidad a la que nos tiene acostumbrados" con el que "pretenden hacer ruido" y que, además, es de ámbito nacional. Ha contrapuesto que el PSOE-A y la Junta presenta medidas "pioneras" para Andalucía, mientras Podemos plantea "discusiones bizantinas que le hace el juego a la derecha".

Por el PP-A, José Antonio Miranda ha defendido que el objetivo de la amnistía fiscal de Rajoy era que "afloraran las rentas no declaradas años anteriores y que, a partir de ahí, tributaran los años siguientes", mientras que ha sostenido que "con legislación actual no se pueden hacer pública la lista de amnistiados" aunque a Podemos no le importe por "sus derivas totalitarias". Además, le ha instado a retirar el punto relativo al Rey emérito porque "es una ofensa para la Agencia Tributaria".

En nombre de Cs, Julio Díaz ha explicado que su grupo rechaza la amnistía fiscal del 2012 pero también todas las anteriores que se han llevado a acabo en el país a lo largo de la historia, "todas bochornosas y condenables" porque, entre otras cosas, "rompen la igualdad entre todos los ciudadanos". Ha criticado que Podemos intenta "lavar su conciencia", mientras ha señalado que en la práctica política "cada vez se parece más al PSOE por la podemización de Sánchez".

Por último, la portavoz adjunta de IULV-CA Elena Cortés ha manifestado su "acuerdo absoluto" con la iniciativa pues, a su juicio, las amnistías fiscales, que "forman parte de la historia de país, responden a corrupción política". Así, ha censurado "la doble vara de medir" con quienes "han acumulado dinero a través del robo, la explotación o el latrocinio", mientras que ha saludado que se investigue el patrimonio de Juan Carlos I.