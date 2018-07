Piden entre 2 y 13,5 años de cárcel para los participantes en una pelea entre familias en Granada

Actualizado 28/02/2011 12:04:23 CET

GRANADA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de entre dos y trece años y medio de prisión para cuatro personas acusadas de participar en una pelea con armas entre familias enemistadas en la zona norte de la capital granadina.

Tres de ellas, identificados como J.R.F.C., J.F.C. y J.F.C., son parte de una misma familia, concretamente dos hermanos y el hijo de uno de ellos, que no tienen buenas relaciones con el tercer imputado, de iniciales C.O.M., todos vecinos en la misma calle. Fue a las 13,00 horas del 24 de junio de 2008, en su calle, cuando se enfrascaron en una discusión verbal los dos primeros acusados mencionados y C.O.M. en el curso de la cual éste último sacó una pistola apuntando a los dos hermanos.

"Con intención de causarles la muerte", efectuó dos disparos que no les alcanzó, pero que impactaron uno en un inmueble enfrente de su domicilio y otro en el estómago de un vecino que no participaba en los hechos, según señala el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras ello, los hermanos F.C. se dirigieron a su domicilio, saliendo inmediatamente provistos de una escopeta de cartuchos y una catana. Profiriendo expresiones de muerte a todos los componentes de la otra familia, que había conseguido refugiarse en el interior de su casa, contra cuya fachada los hermanos efectuaron dos disparos. Finalmente acudió al lugar J.F.C. (padre) provisto de una pistola con la que disparó al menos una vez contra la misma casa.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público atribuye a C.O.M. dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, por el que le trece años y medio de prisión; a J.R.F.C. y J.F.C. (hijo) un delito de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas, por los que se enfrentan a una petición de dos años de cárcel; y a J.F.C. (padre) un delito de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas, por los que la Fiscalía solicita dos años y tres meses de cárcel.

Los hechos serán enjuiciados el próximo 8 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.