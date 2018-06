Planas, "muy preocupado" por el arancel a la aceituna de mesa, afea que EEUU cuestione los apoyos de la UE

Actualizado 11/06/2018 10:27:12 CET

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado este lunes "muy preocupado" por las medidas arancelarias que está llevando a cabo Estados Unidos en contra del sector de la aceituna de mesa española, ya que además, "de manera indirecta, pone en tela de juicio el sistema de apoyos de la Unión Europea (UE)".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Planas ha llamado la atención sobre lo ocurrido este fin de semana en la cumbre del G7 --el foro que reúne a los líderes de los siete países más importantes-- cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, retiró su apoyo al comunicado de la cumbre en Quebec. "Visto lo que ha pasado este fin de semana en el G7...", ha subrayado.

"El tema me preocupa mucho porque me preocupa toda la problemática de la aceituna de mesa, pero no es un tema específicamente de la aceituna de mesa", ha subrayado Planas.

Así, ha insistido en que se trata de "un tema prioritario y de la mayor importancia" y ha llamado a "respetar los acuerdos internacionales". "Hacen faltan reglas y normas", ha subrayado el ministro, quien ha señalado que este jueves mantendrá una reunión con los consejeros en Madrid, previo al Consejo de Agricultura y Pesca el próximo lunes 18 de junio, donde se debatirá sobre el paquete de reformas de la PAC para después de 2020 y la situación del mercado agrícola.