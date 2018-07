El Pleno municipal de Granada aprueba proponer llevar a la Fiscalía "posibles irregularidades" en Centro Lorca

Publicado 29/06/2018 14:16:45 CET

GRANADA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes, con el apoyo de toda la oposición, la moción del Grupo del PP que propone llevar a la Fiscalía para su investigación las "posibles irregularidades cometidas" en la puesta en marcha del Centro Federico García Lorca.

La moción, que apela a la "responsabilidad ética de gestión" y al "compromiso institucional" en torno al Centro Lorca, ha obtenido el apoyo de 19 de los 27 corporativos --de los grupos del PP, Ciudadanos, Vamos Granada y la concejal no adscrita-- y el voto contrario de los ocho concejales socialistas.

Se trata, según explicó en rueda de prensa el coordinador del Grupo Municipal del PP en Granada, Juan Antonio Fuentes, de que sea la justicia la que determine si "se ha cometido ilegalidad por la pérdida de dinero público".

El edil del PP recordó el "incumplimiento" de un acuerdo plenario de junio de 2016 según el cual el Ayuntamiento adquiría el compromiso de someter a consideración de la Comisión Delegada de Cultura y Patrimonio "cualquier acuerdo con la Fundación Federico García Lorca, al ser miembros tanto de la Fundación como del Consorcio, para preservar el consenso en un asunto tan relevante".

De igual modo, se acordó que "se sometería al informe previo de la asesoría jurídica del Consorcio, que es la Abogacía General del Estado, los pasos a seguir para proteger los intereses de los granadinos y facilitar de la mejor manera la llegada del legado del poeta".

El edil 'popular' incidió en que, pasados dos años de dicho acuerdo, éste "no solo se ha incumplido sino que el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), ha apostado por defender un punto de vista contrario a las decisiones plenarias tomadas en aquel entonces sin que haya explicado el motivo".

En el debate de la moción, este viernes en el Pleno Ordinario de junio, el alcalde ha advertido de que el Ayuntamiento recabará los informes jurídico y técnico correspondientes antes de recurrir a un "ámbito judicial" con esta moción, pues "sin indicios" de carácter penal "no se puede trasladar nada a la Fiscalía".

El concejal del PP Juan García Montero, responsable en el Pleno de presentar la moción, ha señalado que la gestión de la llegada del legado de Lorca, previsto para las próximas horas, ha sido un "auténtico disparate", y que el PP ha intentado "dialogar" para obtener la "información" solicitada al respecto, y que no ha facilitado el equipo de gobierno socialista. "No es una moción agradable y no lo hacemos con ningún espíritu de revancha", ha aseverado García Montero.

El portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver, que le ha respondido, ha lamentado la "confusión de que la transparencia se resuelve en la Fiscalía", y ha subrayado que "nadie ha puesto ningún indicio" de actividad penal en este proceso.

Baldomero Oliver ha indicado que no ha querido establecer ningún "vínculo" entre el PP y la Guerra Civil después de que, en su primera intervención, dijera que, como si lo que rodeó el fusilamiento de Federico García Lorca, --a quien ejecutaron "hace más de 80 años, granadinos con nombres y apellidos"--, "no hubiese sido bastante", ahora se trata de "cubrir de basura el legado y la memoria de García Lorca", recibiendo los fondos "en la puerta de Fiscalía".

OTROS TEMAS DE PLENO

El Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de junio ha aprobado una modificación puntual del Reglamento Orgánico Municipal para el funcionamiento del mismo tras los cambios en Vamos Granada, y el V Plan Municipal de Igualdad.

Igualmente, ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, con motivo de su coronación canónica y, en relación con las mociones, una propuesta por el PP para la recepción y puesta en funcionamiento de la pasarela peatonal de comunicación entre el barrio de Los Pajaritos y Camino de Ronda, que ha salido adelante por unanimidad.