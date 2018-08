Podemos achaca a la "obsesión" de Susana Díaz con adelantar las elecciones que Casado mantenga a Moreno como candidato

Publicado 23/07/2018 12:08:26 CET

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha considerado este lunes que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "tiene suerte" de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, esté "con la obsesión" de adelantar las elecciones autonómicas porque, de lo contrario, "quizás el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, hablaría de otro candidato a la Junta de Andalucía".

Así se ha pronunciado el secretario de Comunicación del partido morado, Pablo Pérez Ganfornina, en rueda de prensa, donde ha criticado que la intención de la jefa del Ejecutivo andaluz es adelantar los comicios y "tirar por la borda seis meses de legislatura a pesar de estar recordando una y otra vez los 80 días en los que no pudo formar gobierno" tras las pasadas elecciones del 2015.

En su opinión, tras la victoria de Casado en el congreso extraordinario del PP --Moreno mostró su apoyo explícito a su rival en este proceso, Soraya Saénz de Santamaría--, Juanma Moreno "va a aprovechar el tiempo que le brinda Susana Díaz" porque "si hubiese algo más de margen, quizás Casado hablaría de otro candidato del PP-A para las próximas elecciones andaluzas".

Entretanto, Pérez Ganfornina ha considerado que Casado representa "la continuidad" en el PP, cuando ha incidido en que durante las primarias "ha hecho un esfuerzo por tocar la fibra sensible del ala más dura del partido". Así, y tras señalar que el PP "no sabe perder", ha advertido de que ahora "intentará usar los mismos marcos que le servían hasta no hace mucho para agitar la bandera de que viene la izquierda, el cuento del lobo", algo que cree que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "celebra" porque "quiere volver a la lógica del bipartidismo".

"Frente al juego de banda a banda que practican PP y PSOE, que tan funcional les ha sido en otro tiempo político, ahora toca bajar la pelota al suelo de la mano de los movimientos sociales, feministas y sindicales, y desbordar el área de la austeridad europea", ha sostenido el dirigente de Podemos, que ha avisado de que si Sánchez se mantiene en los gestos simbólicos y no aprueba medidas para cambiar la vida de la gente, "la izquierda no viene de su mano" mientras que la derecha "nunca se ha ido".

Y así, ha defendido que en este escenario "toca enseñar los dientes y no ser sumiso al marco de austeridad", y todo esto "es una cuestión de voluntad política y no de marketing, como nos tiene acostumbrado el nuevo gobierno de Sánchez".