Podemos Andalucía: Echenique "conoce perfectamente" el proyecto que Teresa Rodríguez "lleva años defendiendo"

Podemos Andalucía ha advertido este lunes que el secretario de Organización y programas de Podemos, Pablo Echenique, "conoce perfectamente" el proyecto de la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, porque "lleva defendiéndolo muchos años".

Así lo ha señalado el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre las declaraciones de Echenique en las que afirmaba que veía a Rodríguez haciendo campaña por 'Adelante Andalucía', pero todavía no conocen qué proyecto quiere plantear para la formación.

"Teresa Rodríguez no ha llegado hoy a la Secretaria General de Podemos Andalucía. Ni hoy, ni esta semana ni el mes pasado. Es la portavoz de Podemos Andalucía desde hace tres años", ha señalado Ganfornina, quien ha insistido en que Echenique "sabe cual es su proyecto" teniendo en cuenta "los documentos aprobado por la asamblea, las leyes presentadas y el trabajo diario y semanal de Podemos Andalucía".

Asimismo, ha apuntado que la dirección de Podemos Andalucía no fue al encuentro de este fin de semana con Echenique porque "no contó con la dirección andaluza, ni con la dirección recién elegida en Sevilla, aunque el acto era aquí". De esta manera, ha instado a realizarle esta pregunta al propio Echenique y a la dirección estatal.

Ganfornina ha destacado que la "preocupación" de Podemos Andalucía se sitúa en "construir una alternativa solvente y de garantía" de cara las próximas elecciones autonómicas y municipales. "Nuestra preocupación no está en las declaraciones de Echenique, sino en organizar las municipales de 2019, seguir adelante con la confluencia, en la ley de protección animal o en la de senderos", ha señalado.

"LA CONFLUENCIA NO SE VA A PARAR"

Cuestionado sobre las diferentes posiciones dentro de Podemos ante la confluencia con partidos de izquierdas en Andalucía, Ganfornina ha subrayado que Podemos Andalucía cumple "con el mandato de inscritos en Andalucía" que llamaban hacia la confluencia. "Lo que hemos hecho es trabajar por esa confluencia y eso va a seguir adelante. No se va a parar", ha asegurado.

En cuanto al debate por el nombre que recibirá esta confluencia, ha indicado que ni Teresa Rodríguez ni la ejecutiva de Podemos Andalucía ha dicho que Podemos no vaya a estar en el nombre de la misma. "Personalmente, me parecería un error que no apareciera el nombre de Podemos en las próximas elecciones", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que Podemos cuenta con "un capital acumulado" y ha señalado "la experiencia de las pasadas elecciones municipales" donde no aparecía el nombre de Podemos en la papeleta. "Sería un error no hacerlo", ha cerrado.

Preguntado sobre la presentación de la candidatura de Teresa Rodríguez a las primarias de Podemos Andalucía, Ganfornina ha señalado que no le corresponde a él hablar de este asunto y, ante el apoyo de Echenique a la candidatura de Isabel Franco, la diputada de Unidos Podemos en el Congreso por Huelva afín a Pablo Iglesias y que dimitió de la Ejecutiva de Podemos Andalucía, ha señalado que es "totalmente normal que apoye una propuesta". "Es legítimo y lo más sano", ha apuntado.