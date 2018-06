Podemos Andalucía pide una reunión a la dirección estatal y avisa de que las autonómicas “no se ganan desde Madrid”

Publicado 08/06/2018 15:20:15 CET

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía ha solicitado una reunión con el equipo estatal de la formación morada para "aclarar los malentendidos" y "ajustar" la normativa sobre el reglamento de primarias que aprobó el Consejo Ciudadano Estatal "posteriormente" al acuerdo de confluencia andaluz, para lo que pide "un esfuerzo de comprensión mutua para no darle la razón a quienes ganan si Podemos tiene problemas".

Así lo anuncia la dirección que encabeza Teresa Rodríguez en un comunicado difundido este viernes en el que asegura que "la pelota está ahora mismo en el tejado" del equipo estatal del que siguen "esperando que nos digan cuándo" se celebra dicha reunión y además advierte de que "las elecciones en Andalucía no se ganan desde Madrid" y las elecciones generales "no se ganan sin Andalucía".

Este pronunciamiento se produce después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, afirmase que la decisión de Rodríguez de negociar por su cuenta una confluencia con IU "contraviene" el reglamento aprobado por la dirección estatal al impulsar una "plataforma electoral sin el nombre de Podemos" y crear un nuevo censo, al margen de la dirección del partido morado.

Ello ha motivado la dimisión de la diputada en el Congreso por Huelva Isabel Franco, afín a Iglesias, como miembro de la Ejecutiva de Podemos Andalucía acusando a Teresa Rodríguez de "crear una organización nueva" con el manifiesto 'Adelante Andalucía' que presentó junto al líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, para buscar apoyos al proceso de confluencia.

EL ACUERDO DE CONFLUENCIA ANDALUZ NO CONTRADICE EL REGLAMENTO ESTATAL

En el comunicado lanzado este viernes, la dirección de Teresa Rodríguez recuerda que "no en vano" la Asamblea Ciudadana Andaluza aprobó "un modelo más autónomo y específico andaluz" con "métodos de elección más representativos" para que las personas que sean elegidas como diputadas lo sean por sus territorios manteniéndose así "vinculadas" a los mismos. "Estamos convencidas de que las elecciones en Andalucía no se ganan desde Madrid y que las Elecciones Generales no se ganan sin Andalucía", asegura en este sentido.

Por otro lado, el texto insiste en que el acuerdo de confluencia andaluz "no" contradice el último reglamento estatal de Podemos porque, entre otras cosas, dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos "con sólo cinco votos en contra", entre los que se encontraba Franco, y con el apoyo de representantes de las otras listas que no son la de Teresa Rodríguez.

Por ello, según el Consejo andaluz de la formación morada, "no parece que sea físicamente posible que un acuerdo previo pueda contradecir una normativa posterior", aunque recuerda que "aún no se ha aprobado el reglamento de primarias andaluz" por lo que todavía hay tiempo para presentar en el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos Andalucía (CAA) propuestas de reglamento que se votarán como fecha límite el 16 de junio.

CRITICA "INVENTARSE FALSEDADES"

Sobre esto, hace hincapié en que "cualquiera de las consejeras puede aportar y presentar su propuesta al órgano al que pertenece y al que se obliga" y eso es algo que, "siempre será mejor que llevar la crítica a los medios de comunicación sin presentar ninguna alternativa en los órganos".

"Que haya una crítica posterior al reglamento andaluz que salga del Consejo, por faltarle o no consultas suficientes a las bases, nos puede parecer mejor o peor, pero inventarse falsedades sobre lo que va a contener o no ese reglamento es poco razonable, más bien parece una 'profecía autocumplida' fabricada previamente", expone.

Las "falsedades" a las que hace alusión al documento están relacionadas con una conversación telemática entre Echenique y Rodríguez que la propia coordinadora andaluza difundió "por error" a través de Twitter y en la que acusaba al secretario de Organización de "sobrepasar líneas rojas" con relación a la supuesta "colocación" de un "documento inventado" sobre presuntas pretensiones de la estructura andaluza del partido para escindirse del mismo.

También, el Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía asegura que 'Adelante Andalucía' "no" va a "disolver" ni a Podemos ni a IU. Sobre esto explica que el formato de la confluencia será una "coalición electoral, no un partido instrumental". "Ambas organizaciones mantendrán su independencia, identidad, integridad y representatividad, exactamente igual que el formato Unid@s Podemos", insiste.

'ADELANTE ANDALUCÍA' NO DISOLVERÁ A NADIE

Sobre si dicha confluencia es un "truculento plan de anticapitalistas para romper Podemos y que reine el mal", el texto insiste en que Teresa Rodríguez "es tan leal a Podemos como a Andalucía" pero "entendiendo que el primero es un medio y la segunda un fin". Por eso, asegura que la formación morada en Andalucía es un "proyecto netamente andaluz" y se puede definir como "Andalucía en Podemos, no Podemos en Andalucía".

De hecho, recuerda que la propia Teresa Rodríguez "ya denunció que se estaba poniendo en circulación un documento falso con exactamente las mismas acusaciones que se vierten contra el proceso andaluz en estos momentos" y advierte de que "hay mucha gente interesada en que Podemos se instale permanentemente en la crisis", por lo que pude "hacer un esfuerzo de comprensión mutua para no darle la razón a quienes ganan si Podemos tiene problemas".

Por último, se pone a disposición de cualquier persona la posibilidad de preguntar a Teresa Rodríguez cualquier consulta relacionada con estos "malentendidos". Así, insta a que le remitan las dudas al correo electrónico teresa.rodriguez@andaluciapodemos.info .