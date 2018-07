Podemos Andalucía pide a Sánchez medidas alternativas con la inmigración y no políticas para "conformar a las élites"

Publicado 25/06/2018 12:49:30 CET

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha reclamado este lunes al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que aplique medidas alternativas para dar solución a inmigración, de modo que no haga una política "para conformar a las élites" y sirva para dar respaldo a las reivindicaciones y expectativas de la mayoría social.

En rueda de prensa, el secretario de Comunicación del partido en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha lamentado que Sánchez diga que tiene "grandes puntos en común con otros dirigentes de la UE en política migratoria" pues, a su juicio, eso significa "fronteras cerradas, permisividad con las mafias o cárceles para extranjeros, los CIE".

Por contra el partido morado defiende políticas alternativas porque el Gobierno central "tiene que estar en la defensa de los derechos humanos hasta el final" y, por tanto, cerrar los CIE, establecer vías seguras de entrada, reforzar la atención a las personas migrantes y mejorar los medios de Salvamento Marítimo.

Otra de las medidas que reclama Podemos es abrir la posibilidad de pedir asilo en las oficinas consulares españolas para terminar con las mafias, establecer vías de retorno voluntario o medidas cautelares como la entrega de pasaporte.

Pérez Ganfornina ha insistido en que la normativa contempla medidas alternativas, si bien lamenta que Pedro Sánchez "se alegre porque Angela Merkel está contenta con los CIE" pues "esta política no es la que necesitamos para salir de la situación que viene dándose en los últimos días".

"Esperamos que el Gobierno de Sánchez sirva para dar respaldo a las reivindicaciones y expectativas de la mayoría social y no para conformar a las élites", ha proseguido el dirigente de Podemos Andalucía que ha insistido en que para combatir la situación actual "hay que ir a las causas, no a los efectos" y, por tanto, "hay que acabar con las mafias". "No vale con dar una respuesta al efecto de cuando llegan, sino que hay que actuar en origen", ha apostillado.

Así, ha sostenido que la vida de estas personas se garantizará si se refuerzan los medios de Salvamento Marítimo y esto debe estar en el centro del debate: "Mueren por miles ante la complicidad de los gobiernos europeos y eso no lo vamos a respaldar, la salida de la crisis debe ser defendiendo los derechos humanos y no poniendo fronteras".

En este contexto, Podemos Andalucía se ha mostrado favorable a que, tanto a nivel andaluz como estatal, se haga uso de partidas extraordinarias para atender situaciones de emergencias como la que vivimos, toda vez que ha defendido que "no se puede caer en la estigmatización de los municipios que hacen una labor excelente de acogida o que la solución sea el internamiento en los CIE".

PIDE A SÁNCHEZ UN CAMBIO DE RUMBO

En líneas generales, Pérez Ganfornina ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez debe caracterizarse por marcar "un cambio de rumbo" pues a Mariano Rajoy "lo echó la gente cansada de precariedad y de los recortes del PP".

Por eso, desde Podemos, le piden que vaya más allá de los gestos y atienda las propuestas que se plantean desde la oposición, pues cree que el Ejecutivo socialista "debe reivindicar una política que no conforme a las élites sino que respalde a las mayorías que ha sufrido la crisis, la precariedad y los recortes".

Ha lamentado que ya haya anunciado que no da tiempo a reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura, que no haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para hablar de una reforma fiscal que ponga a pagar a los ricos lo que tienen que pagar" o que tampoco haya anunciado la derogación de las reformas laborales "para abrir camino a la creación de empleo estable y de calidad".

Y así, Pérez Ganfornina ha reclamado a Sánchez "responsabilidad y garantías" y no ponerse "al lado de los bancos y las élites" sino de la mayoría social, para que "no le pase como a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuya gestión le ha dado alas a la derecha" en Andalucía.