Podemos Andalucía plantea este miércoles a Echenique una marca electoral "identificable con un proyecto andaluz"

Actualizado 24/07/2018 11:43:39 CET

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado que va a reunirse este miércoles con el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, para abordar las "dudas" que puedan quedar de la confluencia que está desarrollando de la mano de IULV-CA, y donde le va a plantear que quieren poder elegir una marca electoral para las próximas autonómicas que sea "identificable con un proyecto andaluz". "Queremos tener la libertad de poder denominar a la propuesta con un nombre inclusivo en el que se sienta cómoda mucha gente que no milita en ninguna de las organizaciones de la confluencia", ha agregado.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del partido en Andalucía, Nacho Molina, ha explicado que el encuentro con estatal será a partir de las 18,00 horas de este miércoles, y que persigue "terminar de clarificar la situación y cualquier atisbo de dudas que pueda quedar" sobre la confluencia andaluza.

Ha explicado que abordarán el marco jurídico, que plantean como una coalición de partidos; las primarias conjuntas, que ratificarán las listas definitivas a las elecciones y que probablemente se celebren en la segunda quincena de septiembre; y el nombre de la confluencia, en el que garantiza que estará el nombre de Podemos porque "es la base política sobre la que se va a construir esta alternativa, respetando al resto de fuerzas".

En este sentido, Molina ha señalado que en Andalucía "no vamos a ser más que los compañeros pero tampoco menos", toda vez que ha incidido en que las propuestas políticas que se han generado años atrás en algunos territorios del Estado "tienen un nombre muy concreto que salió de las voluntades de las organizaciones que las han conformado". Ha puesto como ejemplo los casos de Galicia o Cataluña para defender que Andalucía "tiene todo el derecho a construir su propia identidad en el marco de una propuesta política que contenga a esta organización junto con otras, en el que Podemos tendrá un papel protagonista en todos los ámbitos".

Abundando sobre este asunto, Molina ha explicado que el nombre con el que Podemos concurrió a las elecciones en otros territorios como Galicia o Cataluña es el resultado de la voluntad de las organizaciones políticas que conformaron esas confluencias, de modo que la intención del partido en Andalucía es "hacerlo exactamente igual". "Ahora tenemos sobre la mesa una propuesta que se llama 'Adelante Andalucía', que me atrevo a vaticinar que será el nombre con el que concurriremos, pero será una decisión que tomen todas las organizaciones que conformamos esa confluencia", ha añadido.

De este modo, Podemos Andalucía pedirá a Echenique que quieren tener "una marca electoral identificable con un proyecto andaluz", mientras ha insistido en que en la papeleta "van a estar los nombres de las organizaciones de la confluencia y Podemos estará en un lugar destacado", como decidieron los inscritos en una consulta: "Somos de Podemos y seguiremos siendo de Podemos", ha remachado.

No obstante, ha explicado que el nombre de la confluencia debe ser "decisión colectiva" en el que "podamos recoger el espacio político" que representa.

"Es el momento de construir esos puentes, no vamos a permitir que nadie quiera hacer ninguna voladura controlada, esto no se puede dinamitar con una propuesta que no sea encontrar un punto de acuerdo", ha proseguido el dirigente del partido morado en Andalucía, que ha confiado en que la reunión del miércoles, a la que asiste él mismo y el secretario Político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez; "quede definitivamente disipada cualquier duda en torno a la intención que nos mueve para construir esta alternativa de cambio en Andalucía".

LA VOLUNTAD DE LOS INSCRITOS

Molina ha apelado al respaldo que obtuvo la candidatura de Teresa Rodríguez en las primarias que ha celebrado el partido para defender que fue "un resultado contundente que ratifica la voluntad de los inscritos de seguir adelante con su propuesta política, que gira en torno a generar un espacio político amplio, un sujeto político nuevo, una confluencia de organizaciones, movimientos sociales, partidos y colectivos que suponga a una alternativa del PSOE-A y un blindaje contra las políticas del PP en Andalucía".

Tras señalar que la opción de Rodríguez aglutinó a un 75 por ciento de los inscritos andaluces que votaron en este proceso interno, el secretario de Organización ha defendido que la confluencia que plantea se construye sobre premisas "que vienen recogidas tanto en los documentos organizacitivos y políticos de la Asamblea Andaluza como de la estatal de Vistalegre, así como dentro del marco de las consultas estatales que sobre confluencias electorales se han hecho".

El resultado de las primarias aporta "unas bases sólidas para seguir trabajando en Andalucía, que es donde vamos a ganar las elecciones" porque, como ha apostillado, "las elecciones en Andalucía las vamos a ganar los andaluces".

Y así, se ha mostrado convencido de que el partido estatal "quieren que Podemos gane las elecciones en Andalucía, que Teresa Rodríguez sea la nueva presidenta de la Junta y que esa alternativa cuaje", de modo que espera que impulse la convocatoria de la confluencia en Andalucía y que "no nieguen lo evidente: que el 75 por ciento de los inscritos andaluces han ratificado la propuesta, que es totalmente compatible con los documentos organizativos y políticos y con las consultas que se han venido celebrando durante el año".

"Esa confluencia tiene que ser mucho más que una sopa de siglas, es un espacio donde cabe mucha gente, a la que hacemos el llamamiento Adelante Andalucía", ha zanjado Nacho Molina.