Podemos reta a la Junta a presentar el proyecto de Presupuesto y negociarlo sin Cs

Actualizado 19/09/2018 12:56:30 CET

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz que presente "cuanto antes" el proyecto del Presupuesto autonómico para el 2019 en la Cámara y que lo negocie con el resto de fuerzas presentes en el arco parlamentario pues de no hacerlo "demostraría que no es capaz de hablar con otros grupos y llegar a acuerdos si no es con Cs".

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo morado, Esperanza Gómez, ha opinado que la Junta, "aunque diga que va a presentar las cuentas, no está trabajando en ellas"; si bien ha defendido que es su obligación presentarlas, "negociarlas y sentarse con las demás fuerzas para lograr un acuerdo y que se puedan aprobar".

"Le exigimos al Gobierno andaluz que los meses que quedan de legislatura sigamos trabajando", ha insistido la diputada de Podemos, que cree que Susana Díaz debe presentar el proyecto de presupuestos y así "demostrar que es una política solvente, eficaz y que es capaz de gobernar con una mayoría minoritaria". "La capacidad política y de gestión se tienen que apreciar cuando uno no tiene mayoría absoluta", ha recalcado.

De este modo, ha negado que exista la inestabilidad en Andalucía que han aludido algunos dirigentes socialistas, y ha insistido en que la negociación de las cuentas es posible aunque el PSOE-A "tendrá que hacer concesiones porque no tiene mayoría absoluta".

"Una política eficaz y solvente como se dice Susana Díaz tiene que demostrarlo en momentos así, no convocar elecciones rápido porque no es capaz de sentarse a hablar con a quien tanto ha vilipendiado y, por tanto, no capaz de sacar unos presupuestos adelante", ha agregado.

Tras incidir en que los presupuestos son "el arma fundamental para hacer política", Esperanza Gómez ha insistido en que no llevarlos al Parlamento "demostraría que Susana Díaz no es capaz de hablar con otros grupos y llegar a acuerdos si no es con Cs".

LA GESTIÓN DE DÍAZ: "NULA"

Entretanto, y haciendo balance de la gestión de Susana Díaz, la diputada de Podemos ha señalado que "ha sido prácticamente nula, sin resultados visibles y ha provocado que Andalucía siga con las mismas cotas de desigualdad, pobreza y exclusión social desde el inicio de la legislatura". "Han pasado tres años y medio que no se han sabido aprovechar para crear oportunidades para los andaluces", ha lamentado.

Y es que, a su juicio, la primera mitad de la legislatura se ha caracterizado por el intento de Susana Díaz de "dar un golpe de mano en el PSOE" para intentar hacerse con la Secretaría General, y la otra mitad, tras su derrota, ha estado marcada por "una política de anuncios de bombo y platillo de medidas que no se llevan a cabo y culpando de la situación de la comunidad al Gobierno de Rajoy".

Esto cambia, según ha proseguido, cuando prospera la moción de censura que aupa a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, momento en el que "a Susana Díaz se le caen sus argumentos" y con asuntos como la financiación autonómica la presidenta "relega el interés de Andalucía porque el que gobierna es un presidente socialista", ha censurado.

En cualquier caso, Gómez ha garantizado que a pesar de los rumores de adelanto electoral, Podemos Andalucía continúa trabajando "como si la legislatura fuera a terminar cuando corresponde", esto es el mes de marzo del 2019.

Así, ha explicado que han registrado dos proposiciones no de ley. La primera pretende que el Gobierno andaluz suprima las ayudas al alquiler de vivienda que perciben los altos cargos y que se cifran en unos 700.000 euros anuales; mientras que la segunda insta a la Junta, para que a su vez inste al Gobierno central a publicar la lista de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la amnistía fiscal, y que también reclama que Hacienda investigue el patrimonio del Rey emérito.