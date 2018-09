Podemos cree que la "maniobra" del PSOE-A con la comisión de la Faffe responde a un posible adelanto electoral

Publicado 12/09/2018 12:50:44 CET

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha advertido este miércoles de que la "maniobra" que, a su juicio, ha hecho el PSOE-A al retirar su escrito de oposición a la creación de una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en el Parlamento andaluz responde a que "habrá adelanto electoral".

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario morado, Esperanza Gómez, ha tildado de "maniobra" de los socialistas que hayan retirado dicho escrito ya que de este modo la comisión se crea automáticamente y se elude debatir en la Cámara autonómica sobre "cómo se ha podido subvencionar trato sexual con dinero de los andaluces".

"Asentir para su creación es una maniobra que nos lleva a pensar que habrá adelanto electoral porque no dará tiempo a que la comisión de investigación se ponga a trabajar", ha agregado Gómez, que ha explicado que si el Parlamento se disuelve, este órgano correrá la misma suerte.

Para Podemos, esta situación demuestra que "40 años de gobierno sólo han servido para que el PSOE-A aprenda a tapar sus miserias usando las instituciones a su antojo", cuando también ha considerado que el hecho que ha provocado la creación de esta comisión de investigación, el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la Faffe para pagar 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla, demuestra "el desapego del Gobierno a lo que tiene que ver con las necesidades de los andaluces".

No obstante, la portavoz del partido morado ha señalado que, con independencia de la comisión de investigación, "Susana Díaz tiene que pedir disculpas" pues algo tan grave como subvencionar tratos sexuales con dinero de los parados, "requiere de que la presidenta entre a considerar el asunto".

En cualquier caso, y al margen del calendario electoral, Podemos espera que la comisión de investigación se constituya "cuanto antes" y, aunque ya baraja quienes pueden formar parte de la misma, esperan a que el PP-A, que impulsó de la iniciativa, haga una propuesta en cuanto al calendario, la hoja de ruta y la Presidencia, cargo para el que el partido morado en principio no pone "vetos".

"TODO PACTADO PARA JUSTIFICAR EL ADELANTO"

Así las cosas, y respecto al posible adelanto, Gómez ha criticado que el PSOE-A y Cs "escenifican su ruptura tras tres años y medio de entendimiento y gastan energía en un adelanto que puede darse o no".

Tras explicar que Podemos trabaja con la expectativa de que las elecciones sean en marzo del 2019, la diputada ha rechazado la "maniobra de distracción" que, en su opinión, hacen sendos partidos y que es "una trampa".

"Hasta que el adelanto no se consume trabajamos como si no se fuera a producir", ha explicado antes de insistir en que desde Podemos no se creen las presuntas "desavenencias" que parece que han surgido ahora entre el PSOE-A y Cs porque "lo tienen todo pactado para justificar el adelanto".

De otro lado, y en cuanto a las negociaciones de los Presupuestos andaluces del 2019, Gómez ha explicado que no ha habido ningún contacto por parte del PSOE-A, partido al que ha acusado de "no tener ningún interés" de abordar las cuentas y hablar con Podemos sobre las luchas sociales o sobre medidas para acabar con la desigualdad.