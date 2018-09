Podemos critica que el Gobierno de Susana Díaz "no ha hecho absolutamente nada" para combatir la precariedad laboral

Publicado 04/09/2018 14:16:31 CET

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha lamentado que ante la subida del paro en Andalucía registrada en el pasado mes de agosto, y conocida este martes, Andalucía está otra vez en "datos rojos y lamentables de precariedad", una circunstancia que achaca a que al Gobierno de Susana Díaz "no ha hecho absolutamente nada por cambiar esta realidad".

En un audio difundido por el partido morado, la secretaria de Movimientos Sociales y Sindicalismo de Podemos Andalucía, Zoe Arcanio, ha considerado que los datos son "tristes" aunque esperables porque en esta comunidad autónoma "tenemos una política de empleo que funciona como van los vientos: si son favorables por cuestiones exógenas aparentamos una mejora, pero cuando no son favorables, como ahora, se ve lo que hay de fondo, que el Gobierno de Susana Díaz no ha hecho absolutamente nada por cambiar la realidad".

Tras apuntar que estos datos "nos llevan otra vez a 2008", Arcanio ha advertido de que "demuestran que no hay una política de fondo, que no se han hecho los deberes, se ha esperado a que los cambios vengan de fuera y no se han hecho las transformaciones que necesitamos para combatir el modelo de gobierno de Susana Díaz, que es de precariedad, temporalidad, estacionalidad y de cada vez más pobreza".

Así, la portavoz de Podemos ha criticado que "se ha fomentado una absoluta pérdida de poder adquisitivo de las familias", mientras ha avisado de que "o hay un cambio en las políticas y del modelo productivo o vamos a seguir en este estancamiento generador de cada vez más pobreza". "O le ponemos remedio a la precariedad o seguiremos a la cola del paro y encabezando las cifras rojas", ha zanjado la secretaria de Movimientos Sociales y Sindicalismo del partido morado.