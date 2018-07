Podemos pregunta a Rivera si Cs va a "ratificar" la "ocultación de información" sobre el uso de tarjetas de la Faffe

Publicado 16/07/2018 12:46:03 CET

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha invitado este lunes al líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, a que se pronuncie sobre si va a "rectificar" su posición o va a "ratificar" la "ocultación de información" sobre el caso del uso indebido de tarjetas de crédito de la extinta Faffe. "Que responda Rivera alto y claro si va a rectificar o va a ratificar la ocultación de información y el cordón sanitario a la presidenta de la Junta, Susana Díaz", ha dicho.

En rueda de prensa, Pérez Ganfornina ha señalado que este lunes viene a Andalucía "la plana mayor" de Ciudadanos con Albert Rivera y la portavoz nacional, Inés Arrimadas, al frente a "saludar" el resultado de Juan Marín en las primarias del partido 'naranja' en la comunidad. "Viene la plana mayor de un partido que ha resultado ser el partido mamporrero de la corrupción en España", ha criticado antes de recordar que el partido de Rivera ha "sostenido" en el Gobierno a Mariano Rajoy "hasta el último momento".

Así, se ha preguntado si como Cs son "los amigos de Rajoy" serán también "amigos de la Faffe". "¿Van a rectificar la posición que mantuvieron de perfil en la comisión de investigación sobre los cursos de formación o se va a seguir ocultando información?", ha preguntado antes de señalar que la documentación que se solicitó en dicha comisión sobre la Faffe "no fue dada y nunca llegó", por lo que "se hizo un cordón sanitario sobre Susana Díaz".

Por otro lado, ha manifestado que desde Podemos Andalucía se va a pedir la dimisión del consejero de Empleo, Javier Carnero, porque "ha mentido y ha ocultado información" porque "sabía al menos doce días antes lo que había pasado con el dinero y no dijo nada". "No puede estar al frente de una institución pública un responsable que no informa y que no rinde cuentas, y oculta información", ha defendido, al tiempo que ha señalado que debería ser Susana Díaz la que pidiese la dimisión de Carnero.

Pérez Ganfornina ha lamentado que en Andalucía "sea tal la rutina con la corrupción" que hasta la presidenta "se ha acostumbrado a la mentira y a la ocultación". Por eso, ha insistido en que su formación trabajará para que se conozca lo que pasó en la Faffe "sin límite". Además, considera que con cada caso de corrupción que sale vinculado al PSOE-A se demuestra por qué "se vota sistemáticamente" en contra de iniciativa como la ley de cuentas abiertas o la oficina anticorrupción.

CLÍNICAS IDENTAL

Por otro lado, se ha referido al caso de iDental que "no es sólo un caso de estafa económica" sino que es un "problema de salud pública". En Andalucía, según ha explicado, "hay miles y miles de andaluces afectados" por este caso en el que se incluyen trabajadores. También ha solicitado que la Fiscalía investigue el caso como se ha hecho a nivel nacional y ha anunciado que Podemos Andalucía hará una donación para apoyar a los afectados.

También ha solicitado la opinión sobre este caso a la portavoz del PSOE en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, María de los Ángeles Férriz, quien, según ha dicho, apuntó que Podemos quería "patronalizar el dolor" pero es "todo lo contrario" porque la formación morada aboga por llevar el caso a la Fiscalía.