Podemos ve una "limosna" la financiación acordada con Sánchez y exige a Susana Díaz que "dé la cara" por Andalucía

Publicado 24/07/2018 12:04:02 CET

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha criticado este martes que la financiación de 500 millones de euros que acordaron la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido en Moncloa es "una limosna", al tiempo que ha exigido a la jefa del Ejecutivo andaluz que "dé la cara por Andalucía" y trabaje para que se cumpla el acuerdo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica que aprobó el Parlamento andaluz.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del partido, Nacho Molina, ha manifestado que Susana Díaz ha vuelto de Madrid anunciado un acuerdo de financiación para Andalucía de 500 millones de euros que "no es tal, pues supone un incremento de 150 millones de euros sobre lo que ya fue acordado con Mariano Rajoy en otro momento".

Además, tras criticar que no se haya concretado más la propuesta, ha advertido de que es "un brindis al sol que no está materializado". "No es más que una limosna que probablemente si hubiera sido propuesta por un gobierno del PP ocuparía los titulares con el rechazo de plano de la presidenta", ha agregado.

De este modo, Podemos cree que la propuesta es "una limosna" en relación a los compromisos económicos acordados en el Parlamento andaluz en base al acuerdo sobre la financiación autonómica, que exige que se cumpla y a Susana Díaz "que dé la cara por Andalucía y no venga con una limosna".

De otro lado, Molina ha tildado de "lamentable" las críticas que este lunes planteó el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, después de que Podemos haya propuesto a los socialistas negociar el Presupuesto andaluz para el próximo ejercicio.

Al respecto, el representante del partido morado ha recordado que vienen haciendo este ofrecimiento año tras año y ha negado que sea fruto de oportunismo político. No obstante, ha lamentado que Susana Díaz, "como tiene suscrita la hipoteca naranja y le quedan muchos plazos que pagar, prefirió un acuerdo con Cs".

Así, ha incidido en que esa "hipoteca naranja" ha supuesto "una merma importante de recortes en políticas fiscales y en ingresos al erario público, y recortes que han afectado a las camas hospitalarias, a las plantillas de docentes o a infraestructuras andaluzas". "Cornejo debería recordar que estas son propuestas que ya hicimos en su momento para intentar que las cuentas andaluzas tengan un sesgo social y no liberan", ha concluido.