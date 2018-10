Podemos ve a Susana Díaz "muy nerviosa" porque "por primera vez hay una alternativa" al PSOE-A con Adelante Andalucía

Publicado 11/09/2018 12:00:31 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha señalado este martes que ve a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "muy nerviosa" porque sabe que "por primera vez" en Andalucía "existe una alternativa" al PSOE-A representada por Adelante Andalucía, la confluencia electoral con la que concurrirán la fuerza morada e IULV-CA a las próximas elecciones andaluzas.

En rueda de prensa, el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido de que ve a la jefa del Ejecutivo andaluz "muy nerviosa y con muchas dudas" pues "tras cuatro años pactando con la derecha de Cs ahora no sabe cómo explicarlo" y, además, "ve que por primera vez desde la izquierda, y con ambición de mayorías, hay una apuesta unitaria para cambiar nuestra tierra", en alusión a la confluencia.

"Está nerviosa y lo entendemos", ha manifestado Pérez Ganfornina antes de afearle que en lugar de estar centrada en la gestión esté preocupada por el adelanto electoral y por "subirse a los lomos del líder del PSOE, Pedro Sánchez, para intentar obtener un buen resultado".

Y es que, para Podemos, "el nerviosismo y las últimas declaraciones del PSOE-A y de Susana Díaz demuestran que hay preocupación porque de verdad hay alternativa en Andalucía, esta vez sí, que no es ni el PP-A ni Cs, es Adelante Andalucía".

Entiende que la confluencia no le gusta a Susana Díaz porque es un proceso que está construyéndose y representa una opción política "nueva, ilusionante y capaz de conjugar a diferentes organizaciones" y porque, además, "no tiene techo electoral". "Adelante Andalucía es una opción que viene a ganarlo todo, no tiene techo", ha remachado.

En cuanto al debate sobre el adelanto electoral, el portavoz de Podemos Andalucía ha incidido en que a la presidenta "no le ha preocupado en ningún momento la estabilidad de la mayoría de los andaluces sino su propia estabilidad, su futuro" porque "le preocupa su sillón y su estabilidad".

Así, y tras advertir que también está nerviosa por el juicio del caso ERE, Pérez Ganfornina le ha recomendado tranquilizarse porque "está en juego dar un giro de 180 grados a las políticas que el PSOE-A y la derecha de Cs han hecho en cuatro años, y entender que es posible mirar hacia adelante".

Sobre Cs, ha lamentado que siga con el "show dictado desde Madrid" después de que haya dado por roto el acuerdo de investidura por la falta de cumplimiento de los socialistas en lo que a las medidas de regeneración democrática respecta. El dirigente del partido morado ha criticado que el líder andaluz de Cs, Juan Marín, es "un monigote de los designios de Albert Rivera".

De hecho, ha criticado que al presidente nacional del partido naranja "Andalucía le da urticaria salvo para hablar de adelanto electoral y para enseñarnos a pescar". "No esperamos nada de Marín por eso le decimos a Rivera que no tienen hueco en Andalucía, que su show no se lo cree nadie porque su pacto con Susana Díaz no está roto sino que el pacto ahora es el adelanto porque piensan que les viene bien", ha agregado Pérez Ganfornina antes de apostillar que "Cs no le viene bien a Andalucía".

De otro lado, también se ha referido al PP-A para advertir que su situación es "lamentable" dado que ve muy llamativo que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "reconozca que no aspiran a ganar las elecciones y que se arrojan a los brazos de Cs para llegar a un acuerdo de gobierno". "El PP-A está en declive, en crisis y desvela las tareas que tenemos en Andalucía para que no sea posible ese pacto de las derechas", ha advertido.

CASADO, EL MEJOR DEFENSOR DE MONTÓN

Asimismo, Pérez Ganfornina también se ha hecho eco de la situación de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y su máster, para avisar de que el presidente del PP, Pablo Casado, "se ha convertido en el mejor defensor de la ministra de Pedro Sánchez", todo para que "no le salpique y diferenciarse de Rivera". "El juego de cinismo del PP y Casado es lamentable", ha abundado.

A su juicio, la información que se está conociendo relativa al máster de la ministra socialista pone de manifiesto que el PSOE y el PP "se parecen mucho, estudian en las mismas universidades y les pasa lo mismo".

Tanto el caso del máster de Casado como el de Montón, para Podemos, son ejemplos con los que "insultan a los universitarios y ensucian nombre de la universidad pública", donde cree que disfrutan de "una red de privilegios con la que hay que acabar y, si es así, deberá dimitir".