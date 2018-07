PP-A apuesta por los 40.000 autónomos de Jaén porque "crean empleo en la provincia con más paro del país"

Publicado 15/06/2018 11:53:40 CET

JAÉN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López ha afirmado que su partido se "apuesta por los casi 40.000 autónomos de la provincia de Jaén porque "es fundamental apoyar a los que crean empleo en la provincia con más paro de todo el país".

Por eso, ha indicado que es "fundamental proporcionar las condiciones fiscales, administrativas y burocráticas óptimas a los que crean empleo" y ha presentado una nueva campaña del PP-A, dirigida a los autónomos, "los grandes olvidados de Susana Díaz" y que lleva por nombre #andalucíamuchoqueemprender.

López ha denunciado que con el Gobierno de Díaz "la mitad de los fondos destinados a autónomos se pintan en un papel y nunca llegan a gastarse". Ha puesto como ejemplo el Programa de Fomento Empresarial, del que, según el PP, entre 2013 y 2017 se ha ejecutado sólo el 53 por ciento de lo presupuestado.

López ha indicado que de un presupuesto total de 1.780 millones, la Junta sólo ha ejecutado 937 millones de euros, y ha dejado sin ejecutar 843 millones. Algo similar ocurre con el Plan de Trabajo Autónomo.

En 2016, según ha dicho la dirigente popular, se quedó con un 70 por ciento sin ejecución (de 125 millones prometidos, sólo 36 ejecutados). En 2017 se comprometieron 129 millones y nuevamente el 70 por ciento se dejó sin ejecución.

"Estamos hablando de miles de personas que tiran del carro de Andalucía, no se comprende este desprecio por parte de la señora Díaz", ha señalado López, que ha recordado que la Ley de Emprendimiento de Andalucía "ha sido una oportunidad perdida, se ha aprobado con cinco años de retraso y es una norma vacía, un papel mojado, que no contenta a prácticamente nadie porque no apuesta por lo que demanda este sector".

López ha denunciado el "evidente maltrato de la Junta a los autónomos" y ha presentado la nueva campaña del PP-A, que propone, entre otras, la rebaja de un punto y medio del IRPF en cada uno de los tramos autonómicos para conseguir que los autónomos andaluces tengan uno de los mejores tratamientos fiscales de España.

Igualmente, desde el PP se aboga por la ampliación en 12 meses de la tarifa plana de 50 euros para que los nuevos autónomos andaluces puedan beneficiarse de ésta durante dos años.

También, el PP-A insta a la puesta en marcha del Programa Cuota Cero para jóvenes menores de 30 años para que no tengan que pagar cuota en los dos primeros años. El Programa Segunda Oportunidad para los autónomos que no perciben ninguna prestación o subsidio contemplaría un itinerario de reemprendimiento y empleo junto con una ayuda económica durante seis meses.

Además, desde el PP se plantean líneas prioritarias para incentivos y financiación de proyectos de quienes tras una experiencia fallida quieren volver a emprender; ayudas para operaciones de fusión entre autónomos; la creación de una plataforma web que contenga un registro de negocios o empresas viables en peligro de desaparecer y que puedan ser una oportunidad para nuevos emprendedores.

Otras medidas son el asesoramiento a emprendedores que quieran comprar o vender su empresa; ayudas directas para inversiones en activos fijos, destinadas a favorecer la continuidad de empresas ya en funcionamiento y en peligro de desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular; o subvenciones para gastos notariales y beneficios fiscales en la transmisión y sucesión del negocio.