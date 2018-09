PP-A apuesta por mantener "el gran legado" de la Transición y no usar a las víctimas "con fines electorales"

Publicado 03/09/2018 14:32:26 CET

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha apostado este lunes, en el marco del debate nacional sobre la Ley de Memoria Histórica, por mantener el "gran legado" que dejó la Transición española, que "nos dio una lección a todos", así como ha reclamado que "no se divida a la sociedad" ni se "utilice nunca a las víctimas con fines electorales".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la secretaria general del PP-A, Loles López, al ser preguntada por la propuesta del presidente nacional de su partido, Pablo Casado, de promover una Ley de Concordia que sustituya a la de Memoria Histórica poniendo en valor la Transición.

Tras reseñar el "respeto máximo" de su partido por las familias que quieren saber dónde están enterrado los suyos, López ha considerado que lo que quieren las generaciones actuales es "poder vivir en democracia, en libertad y concordia" y que "no se abran heridas, que no se divida a la sociedad y que no se utilice nunca a las víctimas precisamente con fines electoralistas".

Con todo, la secretaria general del PP-A se ha referido a la Transición española para defender que el "gran legado" que dejó esta época de la historia española "tenemos todos la obligación moral de mantenerlo porque a todos nos dieron una lección".