PP-A acusa a Cs de ser "cómplice de que en Andalucía haya educación de primera y de segunda"

Señala que Cs "ha consentido que en dos años se dejen de invertir 150 millones y el curso comienza con más de 200 aulas prefabricadas"

La portavoz de Educación del PP Andaluz, Marifrán Carazo, ha afirmado este domingo en Granada que "Ciudadanos ha mantenido actitud cómplice con el Gobierno socialista en materia educativa y hoy es responsable de que en los dos últimos año se hayan dejado de invertir 150 millones de euros en infraestructuras educativas y de que el curso escolar comience con más de 200 centros con aulas prefabricadas", haciendo que "haya educación de primera y de segunda".

Carazo ha afirmado que "Cs calló y silenció a pesar de haber pactado los presupuestos con el PSOE, no le importó comenzar el curso con inversiones que no llegaban, frustrando expectativas y generando incumplimientos con centros y familias a las que se les habían prometido inversiones".

Asimismo, según un comunicado, ha agregado que en los cinco años en los que Susana Díaz ha sido presidenta "se han dejado de invertir en infraestructuras educativas 287 millones de euros".

La portavoz popular ha asegurado que las políticas socialistas que ha apoyado Cs "han provocado que en Andalucía existan familias y centros de primera, de segunda y de tercera; hay niños que tienen un centro educativo digno y otros que estudian en centros que no reúnen condiciones". Ha afirmado que "no sólo no se retiran las aulas prefabricadas que se comprometieron sino que se instalan y el Gobierno no invierte en muchos centros antiguos que necesitan una actuación urgente".

Carazo también se ha referido a "la eterna promesa socialista del bilingüismo" y ha señalado que "a pesar de llevar 13 años implementado, no alcanza ni el 25 por ciento de los centros". Ha explicado que este curso incluso "se han incorporado al bilingüismo menos centros que el año anterior", por lo que "tendrían que pasar 40 años para llegar al cien por cien al ritmo que lleva el gobierno socialista".

Del mismo modo, ha indicado que el plan de servicios educativos, que incluye el aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares, "lleva 16 años y otros 50 necesitaríamos para alcanzar el cien por cien". Ha afirmado que son servicios "fundamentales para la conciliación" y ha denunciado las "desigualdades entre familias y municipios, porque hay pueblos enteros sin estos servicios y hay familias que tienen que matricular en otro municipio porque necesitan estos servicios para poder trabajar".

FORMACIÓN PROFESIONAL

La portavoz popular también ha acusado al PSOE y Cs "de generar desigualdades por la falta de oferta de Formación Profesional" y ha señalado que aunque "el año pasado 31.000 jóvenes se quedaron sin plaza, este curso sólo se ofertan mil plazas nuevas". "La respuesta de PSOE y Cs es una ley que no se ha aprobado todavía con un número de plazas insuficiente ante una demanda que va en aumento y que es fundamental para crear empleo".

De este modo, Carazo ha incidido en el compromiso del PP-A de "blindar por ley que todos los centros educativos cuenten con la misma oferta y los mismos servicios educativo para generar igualdad de oportunidades". Asimismo, ha reprochado a PSOE y Cs que "hemos perdido tres años para alcanzar un Pacto Educativo en el que se tenga en cuenta al profesorado y las familias".

La portavoz popular ha apuntado también que el Gobierno andaluz se ha demostrado "incapaz de abordar cambios para mejorar la gestión, la dirección y los resultados del sistema educativo" porque "no ha escuchado a la comunidad educativa, ha gobernado en solitario y a golpe de decreto perjudicando al alumnado, a las familias y a los centros". En este sentido, ha puesto como ejemplo el "decretazo" de Educación Infantil que "ha sido un recortazo con la complicidad de CS y que ha supuesto que las familias tengan que pagar más".

Carazo ha censurado que la "única novedad de este curso es la supresión de golpe y porrazo de la incorporación del francés en la Primaria, que, según el calendario, se iba a completar este curso", ha señalado que ha sido una "decisión unilateral, sin dar explicación" y ha reclamado una evaluación de lo que ha supuesto económicamente y en resultados "esta marcha atrás en solo dos años".

CONCERTADA

Por último, Carazo ha exigido al Gobierno andaluz "que diga si está de acuerdo con el ataque de Sánchez a la educación concertada" y ha asegurado que "nadie nos puede quitar a las familias el derecho de elegir la educación que queremos para nuestros hijos, porque es nuestro derecho amparado por la Constitución".

Igualmente, ha afirmado que la educación concertada "forma parte del sistema, está sostenida con fondos públicos y presta un servicio educativo muy importante".