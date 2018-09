PP ve el informe sobre la Mezquita una "cortina de humo" para "tapar las vergüenzas de la alcaldesa"

Actualizado 16/09/2018 14:41:27 CET

CÓRDOBA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha tachado el informe publicado este pasado sábado por la Comisión de Expertos sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba de "una cortina de humo que lo único que trata es de tapar las vergüenzas de una alcaldesa --Isabel Ambrosio (PSOE)-- que tiene a la ciudad paralizada mientras se desangra con el paro".

Así se ha pronunciado este domingo en declaraciones a los medios el portavoz del PP de Córdoba, José María Bellido, quien ha criticado la comisión constituida a instancias del Ayuntamiento en junio de 2017 para dotar al Consistorio de argumentos para que el monumento vuelva a ser de titularidad pública, y que ha determinado que la Iglesia Católica no es propietaria de la Mezquita-Catedral, a pesar de que procediera en 2006 a su inmatriculación, pues la misma "no tiene validez jurídica".

El portavoz 'popular' ha calificado el cometido que tuvo este comité como una "falacia", porque "querían buscar argumentos para recuperar una titularidad pública que nunca fue".

Tras asegurar esto, Bellido, ha lamentado que este informe sirve para "montar esta gigantesca cortina de humo para tapar muchas vergüenzas", la cual "resulta muy perjudicial para los intereses Córdoba, que, una vez más, sale envuelta en una polémica que no lleva a ninguna parte".

El 'popular' ha recordado que Córdoba "es la capital de provincia con más paro de España", y ha argumentado que "mientras la ciudad se desangra con el desempleo, la alcaldesa se dedica únicamente a esta comisión por intereses electorales y partidistas", al tiempo que ha lamentado que "nuevamente se desperdicia tiempo y recursos en alimentar polémicas mientras dejan de lado las cosas que importan".

Así pues, ha profundizado que la alcaldesa socialista "engañó este sábado hasta a aquellos que de buena fe creen que hay que recuperar la titularidad pública de la mezquita" porque "el informe es un capítulo más de un gobierno inútil, y de mucho postureo, que se dedica a competir entre los socios de gobierno para ver quién es más progre".

"Lo digo ya, esto va a quedar en nada. Saben que no tienen razón, que no tienen argumentos jurídicos y, sobre todo, que no van a tener el coraje de tirar para adelante. Llevamos cinco años recorriendo un camino a ninguna parte", ha indicado Bellido.

En este sentido, ha lamentado que los autores del informe "partieron de las conclusiones y trataron de elaborar un argumentario que les llevara a donde querían", motivo por el que ha justificado que su partido no asistiera al acto de entrega del informe, el cual ha etiquetado como "un paripé" y "un teatrillo que conformó el Ayuntamiento".

Por último, ha criticado que el presidente de la citada Comisión de Expertos, Federico Mayor Zaragoza, "habla siempre de Córdoba como ciudad de la concordia, mientras que lo que hizo este sábado, por encargo de Ambrosio, fue generar tensión y enfrentamiento", así como "que la ciudad siga siendo noticia por polémicas que dividen mucho".

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Como se recordará, la Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba ha elaborado un informe en un año en el que ha establecido que la Iglesia Católica no es propietaria del inmueble, a pesar de que procediera en 2006 a su inmatriculación, pues la misma "no tiene validez jurídica".

Ante esto, han emplazado al Ayuntamiento a actuar en contra de la inmatriculación, ya que "tiene legitimidad", y por ello le propone que recabe apoyos parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional (TC), "con el objetivo final de anular la inscripción de la 'Santa Iglesia Catedral' de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica y defender la propiedad pública de la Mezquita-Catedral".

El Cabildo Catedral de Córdoba ha defendido que el inmueble es de su propiedad desde 1236, cuando Fernando III, tras conquistar la ciudad, lo dona a la Iglesia. No obstante la Comisión de Expertos ha asegurado que "hay numerosos indicios que muestran que no se produjo la donación".

Tras una "primera lectura" del informe de la comisión de expertos, el Cabildo insistió este sábado en subrayar que "numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia" desde el citado año del siglo XIII.

Ante la pregunta de si el Consistorio promoverá la presentación del referido recurso ante el TC, la alcaldesa socialista indicó el sábado que ahora, una vez que tiene el informe, del que dará traslado al Gobierno de la Nación y al Gobierno andaluz, lo que hará el Ayuntamiento es "valorarlo, estudiarlo y desarrollar las actuaciones que van en la línea que le corresponden en su ámbito de competencias".