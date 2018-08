PP-A critica los "bandazos" de Gobierno y Junta en inmigración y la falta de ayuda a los municipios afectados

Publicado 09/08/2018 14:57:45 CET

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este jueves los "bandazos" que el Gobierno central y la Junta de Andalucía están dando ante el problema de la inmigración ilegal y la falta de ayuda a los municipios de la costa andaluza que en estos días están recibiendo a centenares de inmigrantes procedentes del norte de África.

En rueda de prensa, el portavoz de Infraestructuras del PP-A en el Parlamento andaluz, Juan Bueno, ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado en poco tiempo la "incapacidad" de su Ejecutivo para resolver este problema, lo que le ha llevado a hacer una "política de bandazos".

Tras recordar que 500 inmigrantes llegaron ayer a Algeciras (Cádiz) y otros 100 tuvieron que dormir en una embarcación en Motril (Granada) porque no había sitio para acogerlos, Bueno ha insistido en que el Gobierno central no está dando ninguna solución a esta situación y no atiende a las peticiones de ayuda de los alcaldes de los municipios afectados por estas llegadas masivas de inmigrantes, que no tienen los recursos suficientes para atenderlos.

Ha señalado que, por ejemplo, el alcalde de Algeciras está "cansado" de pedir que se les ayude, mientras que el Gobierno central y la Junta de Andalucía "se ponen de canto". Ha indicado que, de hecho, el Gobierno andaluz acude a la Conferencia Sectorial de Inmigración y, en vez de traer soluciones, viene "con las manos vacías".

Bueno ha querido dejar claro que el PP-A no va a estar nunca en contra de la solidaridad para con estas personas, pero es evidente que la política "de apariencia y del titular" que está practicando Pedro Sánchez no es lo más factible para abordar el problema de la inmigración ilegal.