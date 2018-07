PP critica la "desidia" que se ha implantado en la Mancomunidad de Huéscar (Granada)

Publicado 28/05/2016 16:27:38 CET

HUÉSCAR (GRANADA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huéscar (Granada) ha afirmado que, tras casi medio año de gobierno, la "desidia" se ha instalado en la Mancomunidad de Municipios de Huéscar, en manos del PSOE, y ha mostrado su "temor" por la "continuidad y futuro" del ente.

Según ha informado la portavoz popular oscense, Soledad Martínez, en una nota "está en riesgo" una subvención concedida por el Grupo de Desarrollo Rural y la Diputación Provincial, durante el mandato del PP, de casi 80.000 euros, destinada a la señalización de senderos de los primeros pobladores.

En esta misma línea, Martínez ha subrayado en referencia a la subvención que "aún no se ha hecho efectiva" y "se están dejando pasar los plazos correspondientes para hacerlo". "No sabemos si es por falta de interés, por incapacidad en la gestión o porque les importa poco ejecutar inversiones tan importantes para la comarca de Huéscar, pero a los socialistas en la Mancomunidad no les conoce por su extraordinaria gestión, más bien al contrario", ha lamentado la portavoz del Grupo Popular.

Junto a esto, ha explicado que tal es el "poco interés" del PSOE en el ente mancomunal, que, a finales del mes de mayo, el presupuesto de la Mancomunidad está "aún sin aprobar" y sin que haya motivos "justificados" para ello. "Que no quieren trabajar, porque requiere esfuerzo y no están dispuestos a ello", ha apostillado Soledad Martínez. La liquidación de la Cuenta General correspondiente al año 2015 "tampoco se ha llevado a pleno y está sin aprobar", según ha informado la dirigente popular.

Por ello, Martínez ha lamentado la "parálisis" que sufre la Mancomunidad de Municipios de Huéscar que, después de cuatro años de "notable desarrollo", está "estancada" en manos del PSOE. "Les recordamos que no se trataba de coger el sillón de la presidencia de la Mancomunidad y echarse a dormir los cuatro años siguientes. Hay que trabajar, pelear por los intereses de la comarca de Huéscar y dar la cara por sus vecinos", ha defendido la popular.

En este sentido, ha criticado que el PSOE en la Mancomunidad ha permanecido "impasible" cuando sus compañeros de partido en la Diputación Provincial "recortan descaradamente" los proyectos incluidos en la Concertación para la comarca de Huéscar. Soledad Martínez ha explicado que se ha perdido el programa de Jóvenes Artesanos que con "tanto éxito" se celebraba en la zona, así como varios proyectos culturales y de juventud.

Finalmente, Martínez ha indicado que "los socialistas se han quedado de brazos cruzados y sin rechistar, mientras los suyos esquilman los pocos proyectos que nos han dejado para la Mancomunidad, destinados al desarrollo, progreso y potenciación de la comarca". La portavoz ha proseguido con que al mantener ese "vergonzoso silencio" están siendo "cómplices" del "sectarismo, abandono y marginación que, una vez más, el PSOE en la Diputación impone" en la comarca de Huéscar.