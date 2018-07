PP-A critica "rebajas y olvidos" de Susana Díaz con el nuevo Gobierno central que "huelen a traición a Andalucía"

Publicado 19/06/2018 13:57:16 CET

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha advertido este martes del "cambio de postura" de la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sobre las reivindicaciones que mantenía ante el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, que ha calificado como "rebajas y olvidos" con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que "huelen a traición a Andalucía".

En rueda de prensa, el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha censurado el "cambio de discurso" que cree que ha experimentado Susana Díaz en las últimas semanas con las distintas peticiones que hacía al Gobierno de España: "Desgraciadamente lo que antes eran reivindicaciones para todos los andaluces han caído en saco roto, pasan a dulcificarse o caen en el olvido".

Así las cosas, ha puesto el acento en la financiación autonómica recordando que "hubo un acuerdo de casi todas las fuerzas políticas en el Parlamento andaluz, incluido el PSOE-A, que debe de cumplir".

Venzal ha recordado el contenido de ese acuerdo parlamentario, fruto del grupo de trabajo de financiación, tasaba en 4.000 millones el déficit de financiación para Andalucía, "como consecuencia del la ley aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero".

"Susana Díaz llegó a hablar de un déficit de 5.500 millones en el Parlamento y no entendemos por qué hace ahora ese regalo a las demás comunidades autónomas", ha dicho tras criticar que ahora haga una "rebaja" en este sentido y exigirle que "defienda los intereses de Andalucía". "No puede ser que el debate esté en entretener a los ciudadanos con temas que no atañen a sus problemas", ha remachado.

El vicesecretario del PP-A ha desgranado los "cambios de opinión" que, a su juicio, se han producido en los últimos tiempos por parte de Susana Díaz, y se ha referido a la reforma laboral, que "ya no es objetivo prioritario"; a los criterios de la regla de gasto; a la tasa de reposición; al reparto del déficit entre las administraciones, o el tratamiento del superávit de los ayuntamientos. "No se puede tomar a los andaluces el pelo por más tiempo", ha abundado Venzal.

Y así, ha reclamado a la jefa del Ejecutivo andaluz "que deje de entretener a los andaluces con asuntos que no son sus verdaderos problemas y que pelee por la voluntad y el mandato que el Parlamento le dio: reivindicar una financiación justa que cumpla con la voluntad del pueblo andaluz".

"Espero que cada vez que Susana Díaz abra la boca la hemeroteca le ponga en frente su forma de engañar a los andaluces", ha proseguido el dirigente del PP-A que, en concreto, preguntado por la inmigración, ha señalado que "ese problema ha estado mucho tiempo encima de la mesa pero que no formaba parte de sus reivindicaciones".

El vicesecretario del PP-A cree que este asunto debe negociarse en el seno de una UE y buscarse soluciones en los países de origen, pero en lo que a Andalucía respecta "Susana Díaz ha estado seis años sin hablar de inmigración, problema que atañen día a día a los andaluces".

No obstante, ha dicho que la política de la inmigración no depende de los andaluces, "no podemos dar una solución con políticas que incluso pueden ser perjudiciales, hay que darle una solución en el ámbito europeo", ha zanjado Pablo Venzal.