PP-A denuncia la "frustrante" situación de los autónomos andaluces por las "falsas expectativas" creadas por la Junta

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha denunciado este lunes la "frustrante" situación que sufren los autónomos andaluces después de que la Junta haya creado "falsas expectativas" con la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento.

En rueda de prensa en Sevilla tras reunirse con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Moreno ha considerado "vergonzoso" y de "una enorme falta de sensibilidad" que el Gobierno andaluz haya sido incapaz de estar al día con los trabajadores autónomos.

"Los trabajadores autónomos en Andalucía son una parte muy importante de nuestra economía, ya que suponen más de medio millón en nuestra tierra y, por tanto, requieren de un tratamiento y un respaldo especial, incluso de un mimo de las distintas administraciones", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que la administración autonómica haya generado una "enorme frustración" entre el colectivo autónomo porque ha creado "expectativas falsas y vacías". "Los autónomos han sufrido una enorme burocracia y una enorme dificultad para acceder a las ayudas de la Junta pero cuando ya han superado la 'gymkana' administrativa se conceden tarde y mal, por lo que está generando un perjuicio al colectivo", ha criticado.

Por tanto, Moreno ha asegurado que "el panorama es poco alentador y muy frustrante" para los autónomos porque además la financiación autonómica ha desaparecido de las prioridades de la Junta de Andalucía.

ATA, PREOCUPADO POR LA INFRAFINANCIACIÓN DE ANDALUCÍA

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha mostrado su "preocupación" por la infrafinanciación que tiene Andalucía que a su juicio debe seguir siendo "un debate a reclamar", al tiempo que ha pedido al Gobierno andaluz que anuncie "cuanto antes" si habrá adelanto electoral.

Igualmente, ha lamentado que no se haya tomado "ni una sola medida" de la Ley de Emprendimiento y sólo haya servido para "gastar dinero". "Prometían una tarifa plana de 24 meses de ayuda a los autónomos y todavía no hemos visto nada", ha asegurado y ha añadido que los autónomos pierden de este modo la confianza porque "las expectativas se convierten en frustraciones y las ayudas no se cumplen".

Por todo ello, Amor ha pedido que se apueste por los autónomos "con realismo" y contando lo que se va a hacer porque, como ha dicho, el colectivo necesita "certidumbre a largo plazo".