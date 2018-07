El PP lamenta que el gobierno local no hace "absolutamente nada" al ser Córdoba la capital con más paro de España

Publicado 15/06/2018 14:12:01 CET

CÓRDOBA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, ha lamentado este viernes que el gobierno local no hace "absolutamente nada" ante los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Córdoba como la capital de provincia con más paro en España, con una tasa del 33%, y contar con barrios entre los más pobres del país, de modo que considera que "Córdoba está en marcha, pero marcha atrás".

En una rueda de prensa, junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y la parlamentaria popular Rosario Alarcón, Bellido ha manifestado que "es una pésima noticia para la ciudad y la moral de sus ciudadanos, especialmente para los que siguen en paro y los que siguen siendo los más pobres de España".

En este sentido, ha recordado que "hace un año se hablaba de lo mismo y la pregunta es cuántos años se va a tener que seguir hablando de lo mismo hasta que el Ayuntamiento y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, se pongan a hacer algo".

Al respecto, ha apuntado que "el año pasado se hablaba del Distrito Sur y este año igual y también de Palmeras", entre otros, pero "son los mismos datos del año pasado".

Ante ello, el portavoz del PP ha defendido que "en junio del año pasado se propusieron medidas reales para sacar al Distrito Sur de esta situación".

Sin embargo, ha agregado, "la alcaldesa anunció que iba a crear una comisión con la Universidad y CECO para sacar de la situación, pero nunca más se supo", de manera que el PP regresó en febrero de este año al Distrito Sur y se recordó que "no se había hecho nada, a lo que la alcaldesa respondió que ya iba a sacar el plan", según Bellido.

No obstante, ha remarcado que "ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada y esa es la realidad", de modo que considera que "llegará el año que viene y volverán a sacar las estadísticas, la alcaldesa volverá a decir que el plan ya viene de verdad, se volverá a llevar a Pleno y lo volverán a aprobar todos los grupos", pero "si no cambia el gobierno se estará igual y esa es la triste realidad", ha apostillado.