PP de Linares (Jaén) exige dimisión o cese del consejero de Empleo por sus declaraciones "despreciables" hacia la ciudad

Publicado 21/09/2018 18:56:54 CET

JAÉN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Linares (Jaén) ha exigido este viernes "la dimisión o el cese inmediato" del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, "por sus declaraciones vomitivas y absolutamente despreciables" hacia la ciudad.

Así lo ha indicado en una nota el concejal popular José Luis Roldán después de que Carnero apuntase el miércoles que "hacer de Linares una víctima" continuamente supone poner "más hándicap" a que las empresas la vean como "un punto de referencia industrial", al tiempo que defendió que la Junta "trabaja con ahínco y con ilusión" para mejorar su situación socioeconómica.

"El PP no va a consentir que se insulte, menosprecie y se falte el respeto a los linarenses, y no les vamos a pasar a los socialistas ni una más", ha asegurado el edil, para el que las palabras del consejero "no hay por dónde cogerlas".

En este sentido, ha señalado que dijo "que Linares no puede tener un plan de empleo específico porque sería un agravio comparativo con otros municipios", pero la realidad es que ya tenía "un plan de empleo, el Plan Linares Futuro".

"Los socialistas lo incumplieron en su ámbito de reindustrialización, y no necesitamos otro plan, exigimos que se cumpla lo firmado en febrero de 2011", ha manifestado no sin añadir que se firmó "porque la Junta cerró Santana Motor, dejando a miles de linarenses en la ruina", de modo que "no es ningún agravio comparativo porque la Junta donde únicamente ha cerrado en Andalucía una fábrica de vehículos con más de medio siglo de historia y dejando a 2.000 familias en la calle es en Linares".

A su juicio, "se despachó también a gusto diciendo que no podían traer con una cadena agarrada al cuello a las empresas para que se instalaran en Linares, y la realidad es que quien tiene una cadena al cuello y bien pesada, es Linares".

"Una cadena llamada Partido Socialista, que lleva años y años impidiendo que mujeres y hombres linarenses, trabajadores incansables, bien formados y brillantes profesionales, puedan desarrollar sus proyectos de vida", ha afirmado.

Igualmente, ha criticado las palabras del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, "que no se quedaron atrás en ofensas" y ha calificado de "burla que diga que la Junta está haciendo un esfuerzo para conseguir que las empresas se instalen" en la ciudad.

"Cómo tiene la desfachatez de decir esto cuando todos sabemos de multitud de empresas que han querido implantarse en Santana y las han aburrido, las han echado con su desidia e incompetencia, y han tenido que instalarse en otros puntos de España porque aquí el PSOE las trata con desprecio", ha declarado.

Junto a ello, ha censurado que Reyes apuntase "que la PNL del 14 de diciembre se está desarrollando, algo que es absolutamente falso, porque no están cumpliendo con nada", por lo que ha subrayado que, tras "demasiados engaños", esta postura "ya no cuela".