PP pide tras una sentencia del TSJA explicaciones por el "desahucio" de un camping en Güéjar Sierra (Granada)

Publicado 29/07/2018 15:00:15 CET

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García ha pedido explicaciones al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, por el "desahucio" que el gobierno andaluz "acometió en el camping Cortijo Balderas hace un año" y tras haberse hecho pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "determina que la Junta de Andalucía actuó de mala fe y no debía haber realizado el desahucio".

El pasado 31 de agosto se produjo en el camping Cortijo Balderas de Güéjar Sierra un "desalojo exprés de una familia por parte del gobierno socialista de la Junta de Andalucía", ha lamentado la popular, al tiempo que ha explicado que "la respuesta del Consejero de Medio Ambiente en aquel momento para justificar el desahucio es que se había hecho al amparo del juzgado Contencioso número 2 de Granada".

"Lo que no dijo el consejero es que antes ya hubo una petición de desahucio en el juzgado Contencioso número 1 que fue denegada y que estaba recurrida por el Gobierno andaluz", ha explicado Ana Vanesa García en un comunicado. Sin embargo, ha agregado que la Junta de Andalucía "no esperó a la resolución de ese recurso, sino que llevaron la misma petición al juzgado Contencioso número 2, lo pidieron y se les autorizó el desahucio".

Además, ha añadido que el TSJA ha dictado un auto donde "deniega la autorización a entrar en el camping Cortijo Balderas" y, por tanto, "a desahuciar a esa familia" y también que señala que "la Junta actuó de mala fe".

Por ello, la popular se ha preguntado cuáles son las "razones ocultas que llevaron a la Junta de Andalucía a hacer un desahucio exprés a la familia que ha gestionado las instalaciones en los últimos cinco años basándose en el incumplimiento del contrato, cuando los incumplimientos comenzaron ya con la concesionaria anterior sin que se le hayan exigido responsabilidades".

Igualmente, García ha destacado que "es muy curioso" que el "desahucio" se realizara el 31 de agosto, "coincidiendo con que la delegada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en funciones". "Qué prisa tenía la delegada en expulsar y desahuciar a esta familia", ha reiterado la popular.

La parlamentaria andaluza ha señalado que "no se dio ni una sola alternativa a la familia que, además, se ha ocupado del mantenimiento e incluso reforma de las instalaciones que recibieron en mal estado por el abandono e ineficacia del Gobierno andaluz, quien, tras 25 años, no ha solucionado los problemas que afectan a esta estructura ubicada el entorno natural de Sierra Nevada".

Ana Vanesa García ha explicado que la situación del camping Cortijo Balderas "no está ni urbanística ni administrativamente regularizada". "Once meses después, las instalaciones del camping están abandonadas, sin cuidar, con riesgo de incendio. Once meses lleva una familia en la calle y once meses llevan unas instalaciones abandonadas", ha criticado.

Por ello, García ha afirmado que quieren que "la Junta explique qué ha planificado para el mantenimiento y continuidad de las instalaciones", además del "cuidado de las especies vegetales y los animales que hasta el momento han habitado en el recinto".

Así, ha explicado que el Ayuntamiento de Güéjar Sierra pidió que se le cediera el espacio para que sea éste el que lo licite y gestione, pero ha asegurado que el gobierno de Díaz ha respondido que "tiene que hacer un proyecto para legalizar las instalaciones y hacerse con la concesión".

"Este cúmulo de desacertadas decisiones no creemos que sea fruto de la casualidad, y las dificultades que se ponen al Ayuntamiento para hacerse cargo del camping, tampoco", ha concluido Ana Vanesa García.