El presidente del Parlamento destaca que los jóvenes "tienen que tomar partido en el futuro"

Publicado 03/07/2018 16:34:37 CET

Una delegación de jóvenes europeos del Erasmus + que participan en el proyecto MINE se han reunido en la Cámara andaluza con el presidente

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha recibido este marte, en la sede del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, a un grupo de jóvenes europeos del Erasmus + que participan en el proyecto Move In the Next European Youth Strategy, MINE, con la temática específica del reto de los Europeos ante la Migración.

Durán les ha pedido que "tomen partido en el futuro" porque "es tiempo de hombres y mujeres valientes, que no se atrincheren en sus posiciones, sino que sean capaces de consensuar, de anticiparse y de resolver conflictos desde la convivencia".

En este sentido, según un comunicado, Durán ha destacado que "hace falta altura de miras y espíritu crítico" para afrontar un siglo XXI "con muchas amenazas, pero también muchas posibilidades". Y también ha demandado a los dirigentes que "tengan más en cuenta a los jóvenes a la hora de tomar decisiones".

En la actualidad la Asociación Red Juvenil Conecta, que aglutina a ocho asociaciones juveniles de la localidad de La Palma del Condado en Huelva, está participando en este Proyecto Erasmus Plus liderado por el Municipio de Taviano en Italia.

Desde el Proyecto MINE ya se han realizado una serie de encuentros en Italia, Eslovenia y Macedonia y sobre distintos retos de los Jóvenes en la construcción de Europa hacia el futuro, tales como el Diálogo Intercultural, Integración Digital y Participación Juvenil en los procesos de participación democrática.

El objetivo del proyecto, según apunta el vicepresidente de la Asociación Red Juvenil Conecta, Rogelio Pinto, es elaborar una serie de recomendaciones de los jóvenes a las instituciones Europeas en las temáticas abordadas.