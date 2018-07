El presidente del TSJA lamenta que el camino recorrido en la mejora de la justicia es "decepcionantemente corto"

Publicado 28/06/2018 15:38:01 CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, ha lamentado este jueves que "el camino recorrido" para mejorar la administración de justicia "es decepcionantemente corto", algo que ha considerado "un error", porque "la justicia nos afecta a todos" y contar con una mejor justicia puede suponer "un valor añadido importante".

Del Río ha realizado estas reflexiones en el segundo turno de su comparecencia en la comisión parlamentaria de Justicia e Interior para presentar la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del TSJA correspondiente al pasado año 2017.

Tras escuchar las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, el presidente del TSJA ha confesado que cada vez que acude a la Cámara andaluza va lamentándose de que tendrá que "repetir" muchas cuestiones de años anteriores, "una pena", según ha lamentado antes de reclamar "compromiso político" para trabajar en la mejora de la justicia.

En esa línea, ha incidido en la importancia de que, en los próximos tiempos, se den "aunque sea pequeños pasos", y la necesidad de que se produzca "un cambio cualitativo" y se aborden las "grandes reformas estructurales que siempre, por unos u otros motivos, acaban postergándose".

Sobre el contenido en sí de la Memoria, Del Río ha destacado que Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas con niveles más altos de litigiosidad, pese a que disminuyó el pasado año un tres por ciento, situándose en un total de 1.210.273 los asuntos que recibieron los juzgados y tribunales andaluces durante el ejercicio de 2017.

De esta manera, ha advertido de que Andalucía se sitúa a la cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional, y que la tasa de litigiosidad es "demasiado importante" para los medios con los que cuenta la comunidad autónoma. Ha detallado, además, que en 2017 bajaron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y contenciosa, y subieron en la civil y social. Concretamente, la jurisdicción civil ingresó un cuatro por ciento más de asuntos, lo que el TSJA vincula con las demandas de cláusula suelo.

EFICACIA DE LA JUSTICIA

Junto a la tasa de litigiosidad, el presidente del TSJA ha destacado el dato de la tasa de resolución, que ha valorado, porque, según ha destacado, los órganos judiciales resolvieron en Andalucía "casi 1.200.000 asuntos", lo que supone que "se están resolviendo tres asuntos por cada juez y día" y prueba que "hay eficacia".

Así, ha defendido que "la justicia andaluza es eficaz", aunque "no todo lo que desearíamos", y ha apostillado que el "problema" radica en la tasa de congestión, porque existe "un enorme volumen de ingresos cada año" para el que no se tiene la "capacidad de absorción" necesaria, hasta el punto de que hay "situación de colapso en muchos órganos judiciales".

"SENSIBILIDAD JUDICIAL" EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Al repasar los contenidos de la Memoria, Del Río ha destacado lo relativo a la violencia sobre la mujer, sobre lo que ha señalado que existe "sensibilidad judicial", y "un conocimiento y una perspectiva de género en la inmensa mayoría de los jueces". Además, ha apuntado que, aunque "las víctimas cada vez son más conscientes", hay que trabajar para "incentivarlas".

Sobre los procedimientos por cláusulas suelo, ha considerado que "el plan de urgencia que se empezó hace un año" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no ha dado los frutos que se esperaban", y los juzgados dedicados a ellas presentan un volumen de asuntos para el que necesitan "jueces, funcionarios, letrados de la administración de justicia, por varios años".

En esa línea, ha manifestado que se da "colapso" en muchos de ellos y "hay que mejorar y reforzar esos juzgados e intentar que entren en un tiempo de respuesta razonable".

Por otro lado, Del Río ha recordado que desde la Memoria del TSJA se refleja la necesidad de crear 18 plazas judiciales de órganos colegiados (Audiencias Provinciales), y ha explicado que, sobre la situación de las infraestructuras judiciales en Andalucía, no se puede ser "triunfalista", y "mucho menos por anticipado", pero desea y tiene la esperanza de que se puedan ir viendo "materializadas" sus reivindicaciones.

VALORACIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A José Latorre se ha hecho eco de la existencia de órganos judiciales "sobrecargados, saturados y congestionados de cara al trabajo que gestionan", y de la "importante falta de órganos judiciales" en Andalucía, por lo que desde la comunidad autónoma van a "seguir reclamando al Gobierno de España que se creen los órganos judiciales que necesitamos" en la región, según ha garantizado.

Además, el socialista ha mostrado la preocupación de su grupo por la situación de las demandas de cláusulas suelo y ha expresado su "horror" por las cifras de la violencia contra la mujer, al respecto de lo cual ha llamado a "poner en marcha las más de 200 medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género". Igualmente, ha indicado que, en relación a las infraestructuras judiciales, ya se ha hecho "un diagnóstico" desde la Consejería y ahora lo que toca es "mejorar" las mismas.

Por parte del PP-A, el diputado Juan Ramón Ferreira ha valorado la Memoria del TSJA como un documento "muy importante que está muy bien hecho" y es "el mejor análisis y un chequeo exhaustivo de la situación de la justicia en Andalucía".

Tras lamentar que parece que "nunca es buen momento para la justicia" y "nunca es una prioridad" porque "no tiene un rendimiento electoral en votos", ha señalado que el momento temporal en que se produce la presentación de la Memoria es "complejo", con el reciente cambio en el Gobierno de España y el final de la legislatura en Andalucía, por lo que es "difícil hacer grandes planes y grandes impulsos a la situación de la justicia".

Por su parte, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha señalado que le cuesta entender "por qué no se le da importancia a la justicia cuando son tantos los ciudadanos afectados", así como ha considerado que es "un problema" el "alto porcentaje" de litigiosidad que aún presenta Andalucía, mientras que, en cambio, ha valorado la tasa de resolución pese al "déficit organizativo y de personal" que padece la justicia.

Igualmente, ha llamado la atención sobre el aumento de denuncias de violencia machista, un dato que, por un lado, considera positivo porque supone que son "muchas" las mujeres "que están dando un paso al frente", pero que también tiene "una contrapartida negativa", la de que "está habiendo más casos de violencia contra las mujeres". Además, la representante de Podemos ha señalado que "la perspectiva de género todavía no está como debiera en el mundo judicial".

Finalmente, la diputada de Ciudadanos (Cs) Marta Bosquet ha señalado que teme que no se avanza de una Memoria anual a otra, y "parece que entramos en una especie de 'déja vu' o de 'Día de la marmota'". Por eso, ha subrayado que se necesita "compromiso político para la reforma judicial".

Ha agregado que "el problema de la justicia no es cuestión de ideas, es que no avanzamos y no llegamos a esa modernidad que la justicia debiera ser", y ha enfatizado que, en el caso de la violencia contra la mujer, "todos los recursos que se pongan en este término son pocos".