El presidente del TSJA reclama una reforma organizativa ante un sistema "congestionado" por la sobrecarga de trabajo

Publicado 29/06/2017 15:25:50 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reclamado este jueves una reforma organizativa ante un sistema judicial "congestionado" por la sobrecarga de trabajo, lo que ha llevado a que la región andaluza haya liderado a nivel nacional la tasa de litigiosidad en el año 2016.

Así lo ha apuntado en su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar la Memoria del TSJA correspondiente a 2016, donde ha lamentado que, año tras año, da cuenta de los mismos resultados y de las mismas necesidades. "Seguimos con problemas estructurales muy parecidos, pasan los años y no hacemos cambios serios que nos permitan cambiar la imagen y realidad de la justicia", ha afirmado.

De este modo, el presidente del TSJA ha señalado que Andalucía ha vuelto a ser en el año 2016 "la comunidad autónoma con más volumen judicial de España", liderando la estadística en asuntos penales, civiles y contenciosos, por lo que se necesitan "líneas de actuación serias y no seguir con la inercia de dejar pasar el tiempo".

Lorenzo del Río, que ha resaltado el "buen nivel de laboriosidad" de los profesionales de la justicia en Andalucía, ha dicho que "lo que debe de preocupar" es la tasa de "congestión", ya que "somos un sistema congestionado por la sobrecarga de trabajo", con un modelo organizativo "arcaico y obsoleto", y por ello se hacen necesarias "reformas estructurales"

"NUEVO SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA JUSTICIA"

"La justicia es un servicio público y los ciudadanos se merecen un mejor sistema de justicia, con tiempos más razonables de respuesta", ha puesto de manifiesto el presidente del TSJA, que ha lamentado la actual "dispersión organizativa". "Necesitamos reformas tendentes a un nuevo sistema organizativo de la justicia", pues "no parece lógico" que en Andalucía existan hasta 85 partidos judiciales distintos.

Lorenzo del Río, que durante su intervención ha expresado la preocupación "personal e institucional" por los casos de violencia de género registrados en la comunidad, ha reclamado por todo lo anterior que se lleven a cabo "reformas de calidad" de manera "urgente" y ha abogado por "romper con la actual rigidez organizativa".

A su juicio, el modelo actual está "agotado" y se basa en una estructura de trabajo "obsoleta", de forma que "hay que reorganizar los medios e infraestructuras que tenemos" y apostar por un "funcionamiento colegiado del trabajo". "Existe una rigidez organizativa que hay que superar", ha subrayado Lorenzo del Río.

Tras indicar que "los ciudadanos se merecen que tengamos una justicia que funcione algo mejor", el presidente del TSJA ha abordado asuntos como las cláusulas suelo o la propuesta, que debe ser examinada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Sevilla y Málaga.

"Pienso que lo lógico es que la sede del tribunal --en Granada-- tenga una sección de apelación, sin perjuicio de que se creen secciones desplazadas", ha manifestado.

LOS GRUPOS

En el turno de los grupos parlamentarios, para expresar el punto de vista del PSOE-A ha intervenido el parlamentario José Latorre, quien ha lamentado que, desde el pasado año, no se haya creado "ni una sola plaza judicial más en Andalucía pese a la insistencia del Gobierno andaluz y del grupo parlamentario socialista".

"La creación de nuevas plazas es absolutamente necesaria" dado el alto volumen de litigiosidad registrado en la comunidad autónoma andaluza, ha indicado Latorre, quien también ha criticado el plan del CGPJ para hacer frente a las demandas por cláusulas suelo señalando que su decisión ha sido "completamente equivocada, nefasta".

En representación del PP-A, el diputado Juan Ramón Ferreira ha aseverado durante su intervención que "falta ambición, ganas de resolver los problemas y programación"n y se ha referido igualmente al estado de las infraestructuras judiciales en la comunidad para afirmar que "los alquileres" de sedes "no sólo no se reducen, sino que se incrementan".

Desde Podemos, la diputada Begoña Gutiérrez ha dicho que es una "vergüenza" que Andalucía "sea la primera comunidad española en tasa de litigiosidad", ha abogado por una relación de puestos de trabajo nueva ante el "crónico" problema de la justicia y se ha referido también al plan de las cláusulas suelo, que no comparte. "Es intolerable, no entiendo cómo no hay una movilización", ha asegurado.

PACTO NACIONAL POR LA JUSTICIA

En representación de Ciudadanos (C's) ha intervenido el parlamentario Sergio Romero, quien ha lamentado que la justicia "es el patito feo" pese a ser "un pilar fundamental dentro de nuestro Estado de Derecho" y ha reclamado un pacto nacional por la justicia, ya que "no hay ese espíritu de colaboración entre administraciones y eso lo sufre el ciudadano".

Finalmente, por parte de IULV-CA, la diputada María del Carmen Pérez ha lamentado el "déficit organizativo" y la "falta de recursos" existente y ha mostrado su preocupación por la tasa de "congestión" registrada en la región. "No podemos ir parcheando, la justicia necesita de una intervención integral y efectiva", ha sentenciado.