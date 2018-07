PSOE-A afirma, sobre acto de Pedro Sánchez, que las puertas de Andalucía "siempre están abiertas" a cualquier compañero

Actualizado 26/01/2017 13:44:17 CET

Verónica Pérez: "cuando a uno no lo invitan a un sitio, uno no va"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha manifestado este jueves, en relación con el acto que el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez celebrará el sábado en Dos Hermanas (Sevilla), que en la provincia y en Andalucía "siempre tenemos las puertas abiertas a todos los compañeros que quieran venir a hablar, a hacer actos, a intercambiar opiniones o a reflexionar".

Preguntada sobre si ha sido invitada al acto, Verónica Pérez ha manifestado en rueda de prensa que "no" y ha agregado que es una "cuestión de educación que cuando a uno no lo invitan a un sitio, uno no va". "Es una norma que tengo y la voy a cumplir", ha apuntado la dirigente socialista.

Cuestionada sobre si no resulta "extraño" que no acuda ningún miembro de la Ejecutiva provincial del PSOE a un acto del exsecretario general del partido, ha indicado que "cada uno toma sus decisiones". "No me resulta ni extraño ni no extraño, cada uno toma sus decisiones y ya está", ha sentenciado.

"Todos los compañeros que vengan del resto de España, que parece que van a venir de varias ciudades el próximo sábado, desde luego van a ser bienvenidos en la provincia de Sevilla, como no podía ser de otro modo", ha agregado la dirigente socialista.