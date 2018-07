El PSOE critica "la nula intención" del PP de controlar a las empresas concesionarias en Jaén

Publicado 02/07/2018 17:34:00 CET

JAÉN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado "la nula intención" del PP de controlar a las empresas concesionarias tras celebrarse la comisión extraordinaria solicitada desde el PSOE para evaluar a FCC, encargada de la recogida de basura en la ciudad, y a Castillo, responsable del servicio de autobús urbano, y donde el "han presentado mucha documentación, pero poca información".

Las concejalas socialistas en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo y Matilde Cruz, han recordado que esta comisión de control de las empresas concesionarias "no es una gracia del PP", sino una petición exigida por los socialistas desde hace seis meses y reiterada en dos ocasiones ante los reparos de convocarla por parte del equipo de Gobierno.

"El PP quiere sacar ahora pecho de las nueva oficina de contratos cuando hemos visto el descontrol de que los que rigen los grandes servicios de la ciudad y que se prestan por grandes empresas", ha indicado Colomo, al tiempo que ha añadido que "la voluntad del PP de controlar este dinero público ha sido inversamente proporcional a la voracidad en el coste de los servicios de estas concesionarias".

En este sentido, ha subrayado que "quienes ahora se revisten de transparencia han tenido seis años a FCC sin contrato en vigor y sin informar a la oposición y tres años sin practicar una auditoría municipal a Castillo".

Colomo ha señalado que no se ha respetado el orden del día con el que el PSOE quería que se celebrase esta comisión extraordinaria como asiste al grupo municipal socialista según el reglamento. "De Castillo no se trae información sobre la auditoría ni sobre un expediente sancionador abierto derivado del uso irregular de los tornos, y de las cinco peticiones concretas de información sobre FCC formuladas no se nos trae información de ninguna", ha añadido.

La concejala ha señalado que los seis años sin contrato en vigor entre FCC y el Ayuntamiento han sido cifrados por la empresa en 91 millones de euros. "Sabemos que hay intereses de demora de 2,3 millones de euros que está soportando el Ayuntamiento por la deuda que hay aún pendiente con FCC pero no podemos saber la cantidad exacta de lo que se adeuda porque ni el PP ni la empresa nos han pasado ese dato", ha señalado la concejala socialista.

Ha añadido que "no hay información de la liquidación del contrato con el que la empresa trabajó para la ciudad durante 20 años, ni de cuánto queda por pagarle del año 2017". Tampoco, según Colomo, se ha llevado a esta comisión la relación de contratos menores, no sujetos al contrato general con FCC que la multinacional cobra por servicios extraordinarios.

Por su parte, Matilde Cruz ha señalado que "la obstrucción informativa" del PP a la labor de control de la oposición a las empresas concesionarias tiene su exponente en Castillo. "Ahora nos salen con que se va a licitar esta auditoría para que sea una empresa externa la que tres años después se haga cargo del control de las cuentas", ha dicho Cruz.

La edil socialista ha indicado que las cifras de viajeros que ofrece la empresa en la documentación de la comisión no casan con las que se facilitan a la oposición por la Concejalía de Transportes. De cotejar ambas informaciones el PSOE extrae el dato de que se han podido perder en torno 70.000 viajeros en un año.