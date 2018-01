PSOE-A reitera que las CCAA son las que negocian la financiación, pero ve "bien" que hablen PP y PSOE

Actualizado 22/01/2018 13:50:07 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE-A ha insistido este lunes en que el nuevo sistema de financiación autonómica tiene que ser negociado y acordado por las comunidades autónomas y el Gobierno central en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque ha considerado que está "bien" que PP y PSOE también puedan mantener conversaciones sobre un asunto de tanta trascendencia.

Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, en relación con la posibilidad de que PP y PSOE, a nivel nacional, desarrollen conversaciones sobre la financiación autonómica.

Cornejo ha recordado que España tiene una arquitectura institucional donde las funciones están perfectamente repartidas y delimitadas y a quién corresponden y, en este sentido, ha añadido que negociar la financiación autonómica "corresponde a los gobiernos de las comunidades autónomas con el Gobierno central".

No obstante, según el dirigente socialista, está "bien" que se produzcan "todas las conversaciones y reuniones que se estimen oportunas" a nivel de partidos, "en el reconocimiento de uno de los grandes problemas de este país, que es la infrafinanciación autonómica y lo perjudicial que está siendo para Andalucía" el actual sistema de financiación autonómica.

"Todo lo que sea hablar es positivo, máxime si es el reconocimiento del gran problema que tiene este país y, en concreto, Andalucía, sobre la falta de una financiación adecuada para la prestación de servicios esenciales", ha recalcado Juan Cornejo.

Ha señalado que él no tiene conocimiento de que ya se hayan producido esas conversaciones entre PP y PSOE a nivel nacional y ha confiado en que, cuando se produzcan, los resultados se trasladen a las direcciones regionales socialistas por parte de la dirección federal.

En cualquier caso, Juan Cornejo ha criticado la actitud del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la visita que realizó el sábado a Sevilla para intervenir en un acto de partido porque no asumió un sólo compromiso con Andalucía, ni en lo que respecta a la financiación autonómica ni en relación con un plan extraordinario de empleo o con infraestructuras fundamentales para esta comunidad, según ha apuntado.

A su juicio, el propio Rajoy se habría preguntado "¿Qué hago yo aquí? y "¿para qué he venido?".

Para Cornejo, la realidad es que Rajoy sigue "incumpliendo" el compromiso que asumió hace un año en la Conferencia de Presidentes de que antes de que acabara 2017 pondría sobre la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica. Ha señalado que hoy no sólo se lo reclaman los presidentes autonómicos del PSOE sino también varios del PP, porque ven las dificultades para financiar los servicios públicos esenciales.

GRAN ACUERDO EN ANDALUCÍA

Asimismo, el número dos del PSOE-A ha confiado en que en Andalucía se pueda alcanzar un gran acuerdo entre todas las fuerzas con representación en el Parlamento en defensa de los intereses de esta comunidad ante el nuevo modelo de financiación autonómica.

Ha indicado que las reuniones que el PSOE-A mantuvo la pasada semana con Podemos e IULV-CA fueron "muy positivas, de avance y de verdadero compromiso" para que haya una voz única en defensa de Andalucía. Ha añadido que en esta semana están previstas las reuniones con PP-A y Ciudadanos.

Cornejo ha señalado que los socialistas son "escépticos" con el PP-A porque hasta ahora no ha estado en la defensa de los intereses de Andalucía, pero que quieren hablar también con ese partido. En su opinión, lo mismo "suena la flauta" y el PP-A, por una vez, se sitúa en la defensa del interés general de esta tierra.

Preguntado sobre el hecho de que Ciudadanos haya anunciado un voto particular al dictamen del grupo de trabajo sobre financiación autonómica del Parlamento, que aún no está elaborado, Juan Cornejo ha restado importancia a ese hecho, apuntando que lo importante es que haya un gran acuerdo en defensa de Andalucía. "Un voto particular no anularía un gran acuerdo", ha apuntado.