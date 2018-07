El PSOE-A llevará una moción a los ayuntamientos andaluces para demandar que "se blinden" sus competencias

Publicado 12/07/2018 13:45:55 CET

CÓRDOBA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, la cordobesa María Jesús Serrano, ha anunciado este jueves que su formación llevará a los plenos de los ayuntamientos andaluces una proposición para instar al Gobierno de la Nación a que, entre otras cuestiones, "se blinden las competencias de los ayuntamientos".

Junto a ello y según ha explicado en rueda de prensa la dirigente del PSOE andaluz, con dicha moción también se demandará "que se devuelva la autonomía local" a los ayuntamientos y que "se les den las herramientas, tanto financieras, como en materia de personal" y de otros recursos.

El objetivo, según ha señalado María Jesús Serrano, es que de esta forma los consistorios "puedan ejercer sus competencias y puedan tener unos servicios públicos de calidad, con los que atender a los ciudadanos".

Esta proposición se enmarca, según ha subrayado la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, en la "vocación municipalista" que caracteriza a su partido, en contraposición a lo hecho por el anterior Gobierno del PP, que "ha tratado a los ayuntamientos como una administración de última fila", a la que ha "vaciado de competencias y de contenido", cuando "es la administración más cercana al ciudadano" y debe tener "competencias y herramientas" para resolver sus problemas y prestarles servicios de calidad.

Sin embargo, el PP, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ni siquiera ha permitido a los ayuntamientos "poder emplear su recursos" económicos y utilizar "el superávit", por parte de los "ayuntamientos cumplidores", en responder a las "necesidades de sus vecinos", siendo la principal la del "empleo".

"Afortunadamente --ha proseguido-- ahora se abre otra etapa", con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que es "sensible a las demandas de los ayuntamientos", pues lleva "el municipalismo en el AND" y ya ha anunciado que "será sensible a la demanda de todos los alcaldes de derogar" la citada Ley.

En este contexto se inscribe ahora la proposición del PSOE-A, para acompañar la acción del Gobierno y que "ese anuncio" de la "devolución de la autonomía local se haga realidad cuanto antes", para que los ayuntamientos "tengan el sitio que merecen", con las competencias y la financiación que precisan para prestar "servicios de calidad", con el mismo espíritu que ha actuado el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía "con la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula)" y también "con la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica)".