PSOE pide la convocatoria urgente del Consejo local de Participación Ciudadana por las obras en Deán Mazas

Publicado 09/07/2018 17:19:38 CET

JAÉN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha solicitado formalmente al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), la convocatoria del Consejo Local de Participación Ciudadana para que se analice el proyecto de remodelación de la plaza Deán Mazas.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, ha señalado en un comunicado que el grupo municipal del PSOE ha registrado esta petición para el equipo de gobierno debido a que se trata del órgano con mayor representatividad social del Ayuntamiento de Jaén.

"En la última renovación, que se hizo en 2015, el consejo quedó constituido por 57 asociaciones de vecinos y sectoriales según informó el propio gobierno local y creemos que este es el mejor termómetro para que el equipo de Gobierno del PP teste el sentir ciudadano hacia este proyecto", ha dicho Fernández.

Además, Fernández ha recordado el espíritu con el que se renovó por parte del PP este órgano hace ya tres años, una renovación solicitada por el PSOE. "El equipo de gobierno del PP dijo que los colectivos sectoriales y vecinales que forman parte de este órgano tenían en él un foro en el que aportar reflexiones e inquietudes sobre el presente y el futuro de la planificación urbanística de la ciudad", ha dicho el portavoz socialista.

En este sentido, ha apuntado que el proyecto de remodelación de la plaza Deán Mazas "ha suscitado demasiadas voces en contra como para mover al alcalde a pensar con sosiego en lugar de tirarse a la remodelación a la tremenda, arramblando con todo".

El portavoz ha recordado que el proyecto de remodelación de la plaza "no tiene una motivación social suficiente" y además contempla una serie de actuaciones que "no gustan". "Nadie lo pidió y a la mayor parte de los afectados no les convence. Pocas señales más necesitaría un alcalde para entender que no es una obra aceptada y dejar así de navegar a contracorriente", ha apuntado.

Los socialistas han recordado que en juego está además la llegada de nuevos fondos de otras administraciones, en este caso también de la Diputación Provincial, cuyo destino también podría salir de la reunión de este Consejo Local de Participación Ciudadana. "No sería lógico que se utilizase de nuevo en una actuación no necesaria y más con la de obras que hay pendientes en la ciudad", concluyen.