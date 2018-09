PSOE-A pide explicaciones a Casado y Moreno por las "trampas" en el Congreso Provincial del PP de Granada

Publicado 04/09/2018 15:40:13 CET

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha urgido este martes al presidente del PP, Pablo Casado, y al presidente del PP-A, Juanma Moreno, a dar explicaciones públicas sobre las "trampas confirmadas por la justicia" en el último Congreso Provincial de su partido en Granada, en el que resultó elegido Sebastián Pérez, también candidato del PP a la Alcaldía de la capital granadina.

En un comunicado, Cornejo considera lamentable que Casado y Moreno estén "impasibles" ante la sentencia que anula el último proceso orgánico del PP granadino y asegura que los líderes nacional y andaluz del PP "están tardando en decidir que harán con Sebastián Pérez tras confirmar la Justicia que hubo trampas en el PP de Granada".

En su opinión, "se trata de hechos muy graves" porque los tribunales ponen en entredicho la actuación política al frente del PP de Granada de Sebastián Pérez, que también es candidato a la Alcaldía de la capital granadina, por lo que ha urgido a Casado y Moreno Bonilla a "poner orden en sus filas y tomar decisiones sobre una persona cuestionada ante la irregularidades detectadas por los tribunales en los procesos internos de su partido".

Para el dirigente regional socialista, una persona como Sebastián Pérez, "que no garantiza la normalidad y la limpieza dentro de su propio partido, no parece adecuada para encabezar ningún proyecto político para Granada y su Ayuntamiento, mientras Casado y Moreno Bonilla miran para otro lado como si no pasara nada".