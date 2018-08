PSOE-A pide a la oposición que "interceda" ante sus líderes nacionales para que el déficit salga adelante en el Congreso

Publicado 22/08/2018 15:59:23 CET

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este miércoles a los partidos andaluces de la oposición que "se comprometan con Andalucía" e "intercedan" ante sus líderes nacionales para que los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria puedan salir adelante en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, beneficiar a los ciudadanos ya que la nueva senda da "cierto margen mayor de gasto a las administraciones públicas".

En declaraciones a los periodistas, el secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A, Carmelo Gómez, ha recordado que esa senda permitiría a Andalucía disponer de 350 millones de euros más y que ese dinero "es fundamental para que sigamos alcanzado la consolidación del estado del bienestar", por eso ha reclamado al resto de fuerzas andaluzas que "ayuden al PSOE-A en esta reivindicación".

Y es que, como ha explicado el socialista, el PP-A, Podemos, Cs e IULV-CA tienen representación en el Congreso y, por lo tanto, "tiene la oportunidad de votar a favor o en contra", de ahí que les reclame que intercedan ante sus líderes nacionales "y seamos capaces de sacar adelante esa negociación con Bruselas".

Tras lamentar que no ha visto ningún resultado al respecto hasta ahora, Gómez ha advertido de que del PP-A no esperan "nada" porque "cada vez que hay que tomar decisión en Andalucía siempre se pone en contra de los intereses de esta tierra". A la par, ha dicho que le llama la atención la postura de Podemos y de IULV-CA pues cree que "no tiene sentido que voten con el PP en el Congreso" y que esto "tendrán que explicárselo a los andaluces".

Así las cosas, el secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A ha defendido que "todo lo que sea poner más recursos es bueno para los andaluces", de modo que "es necesario que los líderes de las formaciones andaluzas se comprometan con Andalucía y seamos capaces de llevar un frente común en este sentido porque será mejor para todos los andaluces".

VE A LA OPOSICIÓN "NERVIOSA"

De otro lado, y preguntado por los rumores de adelanto electoral en Andalucía, Gómez ha dicho que este es un debate que ya "aburre" a los socialistas. "Llevamos hablando del adelanto más de un año y es muy molesto estar constantemente en debates que no están encima de la mesa", ha agregado antes de recordar que la responsabilidad de convocar los comicios corresponde a la presidenta y que ella "ha dicho lo que ha dicho" y que, por tanto, "no debe haber mucho más debate".

Así, ha achacado los rumores al "nerviosismo constante" de la oposición, a la que ha recomendado centrarse en otros asuntos más importantes que afectan a la comunidad autónoma.

Por último, y sobre la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el portavoz ha explicado que los socialistas andaluces están de acuerdo porque "un dictador no debe estar enterrado en el sitio en el que está", mientras ha dicho que el aspecto legal de cómo llevarlo a cabo es responsabilidad del Estado.